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Bitlis'te uyuşturucu operasyonu

Bitlis'te, bir araçtaki 3 kadının çantasında 1 kilogram 11 gram metamfetamin ele geçirildi.

06.08.2019 20:20 Bitlis'te uyuşturucu operasyonu
Bitlis'te, bir araçtaki 3 kadının çantasında 1 kilogram 11 gram metamfetamin ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi görevlilerinin, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"5 Ağustos'ta kontrol amaçlı durdurulan araçta seyahat eden 3 kadından şüphelenilmiş ve bunların çantalarında yapılan aramalarda 1 kilogram 11 gram metamfetamin ele geçirilmiştir. Olayla ilgili şüpheli kadınlar gözaltına alınmıştır. 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan kadınlardan birisi tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edilmiş, 2 kadın ise serbest bırakılmıştır."
Açıklamada, il ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürütülen kararlı mücadelenin devam edeceği de vurgulandı.

Emniyet Müdürlüğü, Bitlis, Güncel

Kaynak: AA

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