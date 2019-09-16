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Bitlis'te uyuşturucu operasyonu

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 4 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirildi.

16.09.2019 16:12Bitlis'te uyuşturucu operasyonu
Bitlis'in Ahlat ilçesinde 4 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar sonucu Ahlat'ta dün gerçekleştirilen operasyonda şüpheliler M.R.C ve E.C'ye ait barakada 4 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan iki şüpheli Ahlat Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Açıklamada, güvenlik güçlerinin yarınların teminatı çocukları ve gençleri uyuşturucudan korumak maksadıyla, uyuşturucu imal eden, ticaretini yapan kişi veya kişilerle halkın da desteğiyle kararlılıkla mücadele edeceği vurgulandı.

Bitlis, Ahlat, Güncel

Kaynak: AA

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