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Bitlis'te uyuşturucu ve sigara operasyonu

Bitlis Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda uyuşturucu ve kaçak sigara ele geçirildi.

01.12.2019 17:37 | Son Güncelleme: 01.12.2019 17:42Bitlis'te uyuşturucu ve sigara operasyonu
Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda uyuşturucu ve kaçak sigara ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araç içerisinde arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan arama neticesinde 8 bin 700 paket kaçak sigara ve Tatvan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğimizce durdurulan bir araçta yapılan arama neticesinde 3 kilo 208,08 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Araçların içerisinde bulunan S.T., İ.C. ve M.S.Ç. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alınmıştır. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi. - BİTLİS

Emniyet Müdürlüğü, Bitlis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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