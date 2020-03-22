Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Bitlis'te 'Vefa Sosyal Destek Grubu' ihtiyaç sahiplerine hizmet verecek - Haberler

Bitlis'te "Vefa Sosyal Destek Grubu" ihtiyaç sahiplerine hizmet verecek

Bitlis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu", 65 yaş ve üzerindekiler ile kronik rahatsızlığı bulunanların taleplerini karşılayacak.

22.03.2020 17:22 | Son Güncelleme: 22.03.2020 17:40
Bitlis'te
Bitlis 'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu", 65 yaş ve üzerindekiler ile kronik rahatsızlığı bulunanların taleplerini karşılayacak.
Valilikten yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığının 21 Mart 2020 tarihli genelgesi uyarınca Bitlis'te "Vefa Sosyal Destek Grubu" kurulduğu belirtildi.
Grubun, Bitlis Valisi Oktay Çağatay başkanlığında toplandığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kovid-19 virüsünün bulaşıcılığının yüksek ve hızlı olmasının, 65 yaş ve üzeri bağışıklık sistemi düşük olan kronik akciğer hastalığı, astım, KOAH, kalp damar, böbrek, hipertansiyon ve karaciğer hastalığı olanlar ile bağışıklık sistemini bozan ilaçları kullanan insanlarda ciddi sağlık sorunları oluşturarak insan hayatını tehdit ettiği anlaşılmıştır. 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilmesine karar verildiğinden, özellikle tek başına yaşayan, ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayanlar ile kronik rahatsızlığı olanların mağdur olmaması için gerekli tedbirler alınmıştır."
Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Vali Yardımcısı Tamer Kılıç, Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Sağlık Müdürü Dr. Koray Okur, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İsmetullah Altun ve Türk Kızılay Bitlis Şube Başkanı Ali Cengiz katıldı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : 21 Mart, Bitlis, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

BM’den Gazze uyarısı: Korkutucu sonuçları olabilir Haberler
BM'den Gazze uyarısı: Korkutucu sonuçları olabilir
Yunan Kathimerini gazetesinden ırkçı koronavirüs karikatürü Haberler
Yunan Kathimerini gazetesinden ırkçı koronavirüs karikatürü
Bakan Koca, hikayesi olan bu kareyi paylaşıp ’Evde kalın’ çağrısı yaptı Haberler
Bakan Koca, hikayesi olan bu kareyi paylaşıp "Evde kalın" çağrısı yaptı
Uzaktan eğitim yarın başlıyor! İşte tüm detaylar Haberler
Uzaktan eğitim yarın başlıyor! İşte tüm detaylar
Koronanın hızla yayıldığı Avrupa ülkesinde ilk doktor ölümü gerçekleşti Haberler
Koronanın hızla yayıldığı Avrupa ülkesinde ilk doktor ölümü gerçekleşti
İngiltere’de bir Türk daha virüsten hayatını kaybetti! Sayı artıyor Haberler
İngiltere'de bir Türk daha virüsten hayatını kaybetti! Sayı artıyor
Antalyalı esnaf, virüse karşı fırınla önlem aldı Haberler
Antalyalı esnaf, virüse karşı fırınla önlem aldı
Orta Doğu’nun kaderini değiştiren adam koronavirüs için sahaya çıkıyor Haberler
Orta Doğu'nun kaderini değiştiren adam koronavirüs için sahaya çıkıyor

Son Dakika Güncel Haberleri

EGM: Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması takip ediliyor - Haber Mardin'de seyir halindeki kamyonetin tavanına çıkan sürücü yakalandı - Haber Fransa'da koronavirüs tedavisi için yapılan çalışma 15 gün içinde sonuçlanacak - Haber 'Tarlaya gidiyorum' diyerek evden çıkan çiftçiden 3 gündür haber yok - Haber Aslanapa'da 65 yaş vatandaşlar için "Vefa Sosyal Destek Grubu" göreve başladı - Haber Meteoroloji'den 10 il için sağanak yağış uyarısı - Haber BM'den Gazze'de koronavirüs tehlikesine karşı uyarı: Korkutucu sonuçları olabilir - Haber Yunan Kathimerini gazetesi, yayınladığı koronavirüs karikatürüyle Müslümanları hedef aldı - Haber Yüz yüze eğitime verilen 1 haftalık aranın ardından uzaktan eğitim yarın başlıyor! İşte tüm detaylar - Haber Selçuk Bayraktar'dan koronavirüsle mücadeleye destek! 250 adet solunum cihazı siparişi verdi - Ekonomi İtalya'da eski kulüp başkanı koronavirüsten hayatını kaybetti - Spor Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller'in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı - Haber
Loading