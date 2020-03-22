Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Bitlis'te 'Vefa Sosyal Destek' toplantısı düzenlendi - Haberler

Bitlis'te 'Vefa Sosyal Destek' toplantısı düzenlendi

İçişleri Bakanlığının genelgesi uyarınca Bitlis Valisi Oktay Çağatay başkanlığında 'Vefa Sosyal Destek' toplantısı düzenlendi.

22.03.2020 15:11 | Son Güncelleme: 22.03.2020 15:11
Bitlis'te 'Vefa Sosyal Destek' toplantısı düzenlendi
İçişleri Bakanlığının genelgesi uyarınca Bitlis Valisi Oktay Çağatay başkanlığında 'Vefa Sosyal Destek' toplantısı düzenlendi.

Bitlis Polisevinde düzenlenen toplantıda 9 maddeden oluşan korona virüs salgını ile ilgili tedbirler konuşuldu. Toplantıya başkanlık yapan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, "Korona virüs salgını nedeniyle en temel risk unsuru toplumsal alanlarda virüsün bulaşıcılığının yüksek hızlı olması ve 65 yaş ve üzeri, bağışıklık sistemi düşük ve kronik akciğer hastalığı, astım, KOAH, kalp ve damar hastalığı, böbrek, hipertansiyon ve karaciğer hastalığı olanlar ile bağışıklık sistemini bozan ilaçları kullanan insanlar üzerinde ciddi sağlık sorunları oluşturarak insan hayatını tehdit ettiği anlaşılmıştır" dedi.

Düzenlenen toplantıda özellikle 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların mağdur edilmemeleri konusunda da bazı önlemler alındı. 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilmesine karar verildiğinden, özellikle tek başına yaşayan, ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların mağdur olmaması için de bazı tedbirler alındı.

Toplantıya Bitlis Valisi Oktay Çağatay'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Tamer Kılıç, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İl Sağlık Müdürü Dr. Koray Okur, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İsmetullah Altun ve Türkiye Kızılay Derneği Bitlis Şube Başkanı Ali Cengiz katıldı. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Etiketler : Bitlis, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller’in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı Haberler
Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller'in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı
Kılıçdaroğlu, Kovid-19 nedeniyle kız kardeşinin cenazesine katılamadı Haberler
Kılıçdaroğlu, Kovid-19 nedeniyle kız kardeşinin cenazesine katılamadı
Sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlılar, çevredeki binalardan gelen müdahaleyle neye uğradığını şaşırdı Haberler
Sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlılar, çevredeki binalardan gelen müdahaleyle neye uğradığını şaşırdı
Ünlü iş insanı ve eşi koronavirüse yakalandı Haberler
Ünlü iş insanı ve eşi koronavirüse yakalandı
Türkiye’de ilk ceza kesildi! Karantinaya uymamaları, pahalıya patladı Haberler
Türkiye'de ilk ceza kesildi! Karantinaya uymamaları, pahalıya patladı
Eve kapanan güzel oyuncu korona dansıyla takipçilerini güldürdü Haberler
Eve kapanan güzel oyuncu korona dansıyla takipçilerini güldürdü
Bakan duyurdu! Sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu taşıma müjdesi Haberler
Bakan duyurdu! Sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu taşıma müjdesi
İspanya kabusu yaşıyor! Son 24 saatte 394 kişi hayatını kaybetti Haberler
İspanya kabusu yaşıyor! Son 24 saatte 394 kişi hayatını kaybetti

Son Dakika Güncel Haberleri

Devrek Belediyesi bankları tel kafes ile çevirdi - Haber Zabıta ekipleri pazar esnafına eldiven ve maske dağıttı - Haber Zabıta, pazarda alışveriş yapan 65 yaş ve üstü vatandaşları uyardı - Haber Edirne'de sokakta gezen 65 yaş üstü vatandaşlar uyarılarak evlerine gönderildi - Haber İran'da yaklaşık 33 milyon kişi sağlık taramasından geçirildi - Haber Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller'in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı - Haber Sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlılar, çevredeki binalardan gelen müdahaleyle neye uğradığını şaşırdı - Haber CHP Lideri Kılıçdaroğlu, koronavirüs salgını nedeniyle kız kardeşinin cenazesine katılamadı - Haber Erdoğan, defalarca kez dile getirdiği uyarıyı bu kez sesli mesaj ile cep telefonlarına iletti - Haber Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 65 yaş üstü kimselerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili istisnalar listesi gönderdi - Haber
Loading