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Bitlis'te "Yerli ve Milli Gençlik Projesi" kapsamında Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gazeteci-Yazar Ahmet Tezcan ve Gülşen Orhan üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen söyleşide, Tezcan ve Orhan, "milli gençlik" konusunda fikirlerini paylaştı.BEÜ Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, programda yaptığı konuşmada, "yerli ve milli" kavramlarına en fazla ihtiyaç duyulan dönemde olunduğunun altını çizdi.Yardım, şunları söyledi:"Toplumlar kendi değerlerini yaşatırlarsa yaşarlar. Evrensel değerlere de değer vermeyi gerektirir. Olması gereken şey kendinden emin ve uluslar arası diyaloglarının iyi olması ve tüm ilişkilerinde kendi prensiplerine sadakat göstermesidir. Gençlere güvenildiğinde neler yapabileceklerini görmekteyiz. Geleceğimizin aydınlık olacağından asla şüphe duymuyoruz. Yeter ki gençlerin gücünden faydalanalım."Tezcan, mili gençlik ve tarih üzerine gençlerin sorularını yanıtladı.Programın bazı bölümlerinde Orhan da gençlerle türkü söyledi.Programa Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili Oktay Çağatay, rektör yardımcıları, öğretim üyeleri ve öğrenciler de katıldı.