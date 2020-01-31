Haberler » Güncel » Bitlis'te yoğun kar ulaşımı aksattı - Haber

Bitlis'te yoğun kar ulaşımı aksattı

Bitlis'te gece saatlerinden bu yana devam eden kar ulaşımda aksamalara neden oldu.

31.01.2020 19:14 | Son Güncelleme: 31.01.2020 20:06Bitlis'te yoğun kar ulaşımı aksattı
'te gece saatlerinden bu yana devam eden kar ulaşımda aksamalara neden oldu.
Kentte etkisini sürdüren kardan dolayı Bitlis merkezde Batarya Kavşağı ile çevre yolunda çok sayıda araç yolda kaldı.
Uzun araç konvoyunun oluştuğu kavşakta ve çevre yolunda, Karayolları ve belediye ekiplerince kar temizleme ve tuzlama çalışması yürütüldü.
Trafik ekiplerinin yardımıyla yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından Batarya Kavşağı ulaşıma açıldı, çevre yolunda da çalışmalar devam ediyor.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, yaptığı açıklamada, kardan dolayı kent genelinde 643 yerleşim yerinden yaklaşık 500'nün ulaşıma kapandığını belirtti.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce oluşturulan karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü bildiren Kurtkan, şunları kaydetti:
"Kendi görev ve sorumluluk sahamızdaki yollarda karla mücadele çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. 350 köy ve 293 mezramız bulunmaktadır. 2341 kilometrelik yol ağında çalışma yapmaktayız. Şu an itibarıyla köy ve mezralardan yaklaşık 500'ü ulaşıma kapalı. Ekiplerimiz birçok olaya anında müdahale ederek köy yollarını kısa sürede ulaşıma açmaktadır."

Bitlis, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:08  Hera Kübra Aslan kimdir? Hera Kübra Aslan kaç yaşında nereli?
16:01  Pain & Gain (Zor Kazanç) filmi konusu nedir? Pain & Gain oyuncuları ve Pain & Gain özeti!
15:49  Yeşim Meltem Şişli kimdir? İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hayatı ve biyografisi?
15:38  Bilecik Belediye Başkanı kimdir? Bilecik Belediye Başkanı hangi partilidir? Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin biyografisi
15:17  AÖL kayıt süreleri uzatıldı! AÖL kayıt yenileme son gün ne zaman? AÖL kayıt yenileme 2020
31.01.2020 21:31:01