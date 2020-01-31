Haberler » Güncel » Bitlis'te zincirsiz ağır vasıtaların trafiğe çıkmasına izin verilmiyor - Haber

Bitlis'te zincirsiz ağır vasıtaların trafiğe çıkmasına izin verilmiyor

Bitlis ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı sebebiyle ağır vasıtaların yola zincirsiz olarak çıkmasına izin verilmeyecek.

31.01.2020 20:54 | Son Güncelleme: 31.01.2020 20:59Bitlis'te zincirsiz ağır vasıtaların trafiğe çıkmasına izin verilmiyor
ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı sebebiyle ağır vasıtaların yola zincirsiz olarak çıkmasına izin verilmeyecek.

Tatvan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Bölgemizde ve ilimiz genelinde etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışı sebebiyle Bitlis- , Bitlis- , Bitlis-Muş, Tatvan-Van ve Güroymak istikametleri için zincirsiz ağır vasıta araçların trafiğe çıkmalarına izin verilmeyecektir. Dolayısıyla tır ve kamyon türü ağır vasıta araçların zincirsiz olarak yola çıkmamaları gerekmektedir. Seyir güvenliğinin tehlikeye düşmemesi ve yolların kapanmaması için sürücülerimizin kurallara riayet etmesi ve dikkatli olması, vatandaşlarımızın ise zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları önemle duyurulur" denildi. - BİTLİS

Baykan, Bitlis, Ahlat, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:08  Hera Kübra Aslan kimdir? Hera Kübra Aslan kaç yaşında nereli?
16:01  Pain & Gain (Zor Kazanç) filmi konusu nedir? Pain & Gain oyuncuları ve Pain & Gain özeti!
15:49  Yeşim Meltem Şişli kimdir? İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hayatı ve biyografisi?
15:38  Bilecik Belediye Başkanı kimdir? Bilecik Belediye Başkanı hangi partilidir? Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin biyografisi
15:17  AÖL kayıt süreleri uzatıldı! AÖL kayıt yenileme son gün ne zaman? AÖL kayıt yenileme 2020
31.01.2020 21:31:11