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Bitlis'teki kaplıcalar ziyaretçi akınına uğruyor

Bitlis'te bulunan kaplıcalar, yaz - kış şifa arayan ziyaretçilerini ağırlıyor. Türkiye'nin birçok kentinden onlarca kişi, dondurucu soğuğa aldırış etmeden kaplıca suyuna giriyor.

02.12.2019 13:41 | Son Güncelleme: 02.12.2019 13:53

'in ilçesine bağlı Budaklı Köyü'nde bulunan kaplıcalar, yaz - kış ziyaretçilerini ağırlıyor. Romatizma, bel fıtığı, kireçleme, eklem ağrıları, sinüzit, sinir sistemi,böbrek, idrar yolları ve böbrek taşı gibi birçok hastalığa iyi geldiği belirtilen kaplıcaya gelenler, dondurucu soğuğa aldırış etmeden kaplıca suyuna girip şifa arıyor.

KAPLICALAR ŞİFA OLUYOR

Ahlat İlçesi'nden geldiğini söyleyen Atakan Olcay, üzeri açık kaplıcanın birçok hastalığa deva olduğunu belirterek, "Bu kaplıcanın bazı hastalıklara iyi geldiğini duymuştum. Biz de bugün ailece buraya geldik. Hava soğuk, ama kaplıca suyu gayet sıcak. Vatandaşlar bu kaplıcaya oldukça ilgi gösteriyor" dedi.

"BİRÇOK HASTALIĞA DEVA"

Kaplıcaya gelen Timur Solan ise kaplıcanın yaz - kış şifa arayan ziyaretçileri ağırladığını ifade ederek, " 'nin her yerinden gelenler oluyor. Bu su şifalıdır. Her türlü yara bereye iyi geliyor. Özellikle vatandaşlar kış aylarında kar yağdığı zaman daha çok rağbet gösteriyor. Eksi 20-30 derecede bile bu suya girenler var. Birçok hastalığa deva olan bu kaplıcanın çevre düzenlemesi yapılırsa çok daha iyi olur" ifadelerini kullandı.

Bitlis'teki kaplıcalar ziyaretçi akınına uğruyor

Güroymak, Türkiye, Kaplıca, Bitlis, Ekonomi, Güncel

Kaynak: DHA


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