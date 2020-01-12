Haberler » Güncel » Bitlis'teki kayak merkezinde hafta sonu yoğunluğu - Haber

Bitlis'teki kayak merkezinde hafta sonu yoğunluğu

BİTLİSLİLER, hafta sonu boyunca Tatvan Karayolu üzerinde bulunan El Aman Kayak Merkezi'ne akın ederek, kayak yapmanın keyfini çıkardı.

12.01.2020 17:57 | Son Güncelleme: 12.01.2020 17:57Bitlis'teki kayak merkezinde hafta sonu yoğunluğu

BİTLİSLİLER, hafta sonu boyunca Karayolu üzerinde bulunan El Aman Kayak Merkezi'ne akın ederek, kayak yapmanın keyfini çıkardı.

'te havanın güzel olmasını fırsat bilen aileler, Bitlis-Tatvan karayolu üzerinde, Rahva bölgesinde bulunan El Aman Kayak Merkezi' ne akın etti. Kar kalınlığının 30 santimetre olduğu kayak merkezinde kayağın keyfini süren aileler, bu yıl yeterince kar yağmamasından da şikayet etti.

Dideban Kulübü Başkanı Ecevit Sulukaya, kayak merkezinin açıldığını, herkesin mutlak suretle kayak sporu ile tanışması gerektiğini söyledi.

Ahlat Kulübü Başkanı Deniz Balaman, 25 kişilik bir ekiple kayak merkezine geldiklerini belirterek, "El Aman hanı kayak merkezine geldik. Bugün doğunun en çok kar alan bölgesi olarak kayağı burada öğreniyoruz aynı zamanda öğretiyoruz. Bugün Ahlat ve Tatvan ekibi olarak 25 kişilik bir grupla geldik. Herkes öğrendi mutlu oldular. Bu bölgenin en zengin sporu bu olsa gerek" dedi.

Vatandaşlardan Arif Barış Özer ise 21 aydır Bitlis'te görev yaptığını ifade ederek, "Bitlis'te görev yapıyorum. Karın başkentinde olmaktan çok memnunum. Bitlis Rahva Kayak Merkezinde insanların böyle eğlenmelerini görmekten de memnun oldum. Büyük zevk alıyorum. Burada kayak sporunun çok değerli bir spor olduğuna inandım. Yeni başlamama rağmen çok eğleniyorum. İnsanları buraya davet ediyorum" dedi.



Kayak Merkezi, Tatvan, Bitlis, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:15  Katar Emiri Temim bin Hamad es-Sani, İran'da - İran Cumhurbaşkanı Ruhani - Haber
19:14  Adıyaman'da hafif ticari aracın çarptığı çocuk yaralandı - Haber
19:12  Ev yangını - Haber
19:11  Valilikten Kilyos'taki deniz kazası açıklaması - Haber
19:06  İran: "Yeşil alan ve sivil zararı Ukrayna karşılayacak" - Haber
17:48  Bıçak darbeleriyle ağır yaralanan kadın ifade değiştirince, kocası tutuklandı - Haber
16:49  Süleyman Soylu: Dağlarda 500 terörist ya var ya yok - Haber
16:33  Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar yağışı yeniden etkisini gösterecek - Haber
16:25  Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hassasiyeti köydeki vatandaşlara sigarayı bıraktırdı - Haber
16:05  İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı: Keşke ben de düşen uçakta olsaydım - Haber
12.01.2020 19:22:19