Haberler » Güncel » Bitlis'teki kayak merkezinde hafta sonu yoğunluğu - Haber

Bitlis'teki kayak merkezinde hafta sonu yoğunluğu

BİTLİSLİLER, hafta sonu boyunca Tatvan Karayolu üzerinde bulunan El Aman Kayak Merkezi'ne akın ederek, kayak yapmanın keyfini çıkardı.

12.01.2020 21:01 | Son Güncelleme: 12.01.2020 21:01Bitlis'teki kayak merkezinde hafta sonu yoğunluğu

BİTLİSLİLER, hafta sonu boyunca Karayolu üzerinde bulunan El Aman Kayak Merkezi'ne akın ederek, kayak yapmanın keyfini çıkardı.

'te havanın güzel olmasını fırsat bilen aileler, Bitlis-Tatvan karayolu üzerinde, Rahva bölgesinde bulunan El Aman Kayak Merkezi' ne akın etti. Kar kalınlığının 30 santimetre olduğu kayak merkezinde kayağın keyfini süren aileler, bu yıl yeterince kar yağmamasından da şikayet etti.

Dideban Kulübü Başkanı Ecevit Sulukaya, kayak merkezinin açıldığını, herkesin mutlak suretle kayak sporu ile tanışması gerektiğini söyledi.

Ahlat Kulübü Başkanı Deniz Balaman, 25 kişilik bir ekiple kayak merkezine geldiklerini belirterek, El Aman hanı kayak merkezine geldik. Bugün doğunun en çok kar alan bölgesi olarak kayağı burada öğreniyoruz aynı zamanda öğretiyoruz. Bugün Ahlat ve Tatvan ekibi olarak 25 kişilik bir grupla geldik. Herkes öğrendi mutlu oldular. Bu bölgenin en zengin sporu bu olsa gerek dedi.

Vatandaşlardan Arif Barış Özer ise 21 aydır Bitlis'te görev yaptığını ifade ederek, Bitlis'te görev yapıyorum. Karın başkentinde olmaktan çok memnunum. Bitlis Rahva Kayak Merkezinde insanların böyle eğlenmelerini görmekten de memnun oldum. Büyük zevk alıyorum. Burada kayak sporunun çok değerli bir spor olduğuna inandım. Yeni başlamama rağmen çok eğleniyorum. İnsanları buraya davet ediyorum dedi.



Kayak Merkezi, Tatvan, Bitlis, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

22:22  İnsan Hakları İzleme Örgütü Direktörü'nün Hong Kong'a girişine izin verilmedi - Haber
22:22  Kılıçdaroğlu, Olimpiyat vizesi alan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti - Haber
22:22  İngiltere, Almanya ve Fransa liderlerinden ortak İran açıklaması - Haber
22:22  Tekirdağ'da cinayeti itiraf eden şüpheli ile çalıştığı kişi gözaltına alındı - Haber
22:19  Erdoğan, Ümmü Gülsüm Genç ile sosyal medyada canlı görüştü! O anlar böyle görüntülendi - Haber
22:15  Iğdır'a beklenen kar yağdı - Haber
21:28  Asker eğlencesi kana bulandı! Kutlama sırasında yengesini vuran şahıs ölümüne yol açtı - Haber
19:58  Kar yağışları etkisini göstermeye devam ediyor! 4 ilde hayatı olumsuz etkiledi - Haber
17:48  Bıçak darbeleriyle ağır yaralanan kadın ifade değiştirince, kocası tutuklandı - Haber
16:49  Süleyman Soylu: Dağlarda 500 terörist ya var ya yok - Haber
12.01.2020 22:25:40