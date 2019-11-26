Haberler » Güncel » Bitlis'teki operasyonda mühimmat ve insan kemikleri bulundu - Haber

Bitlis'teki operasyonda mühimmat ve insan kemikleri bulundu

Bitlis'teki operasyonda mühimmat ve insan kemikleri bulunduBitlis'te güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda, el bombası, roketatar mühimmatı ve patlayıcı ele geçirildi.

26.11.2019 10:40 | Son Güncelleme: 26.11.2019 10:41
'teki operasyonda mühimmat ve insan kemikleri bulundu
Bitlis'te güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda, el bombası, roketatar mühimmatı ve patlayıcı ele geçirildi. Operasyonda, ayrıca insan kemiği olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulundu.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün kent kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, arazide yapılan arama tarama faaliyetlerinde toprağa gömülü, 51 el bombası, 5 adet RPG-7 roket mühimmatı, 6 adet RPG-7 roket sevk fişeği, çeşitli çap ve ebatta 9 bin 200 mermi, 100 kiloluk el yapımı patlayıcı düzeneği, muhtelif gıda ve yaşam malzemesiyle birlikte, insan kemiği olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulundu.
Cumhuriyet Savcısının talimatıyla, delil niteliği taşıyan malzemeler ile kemikler, muhafaza altına alındı.
Bitlis'teki operasyonda mühimmat ve insan kemikleri bulundu

Bitlis, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
12:26 Konya'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
12:26 DHA YURT BÜLTENİ-10
12:26 Dehşetin ardından eşiyle birlikte çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı
12:22 Başkan Murat Ercan öğretmenlerle yemekte buluştu
12:22 Vali Yardımcısı sahneye çıktı, salon ayakta alkışladı
12:10 'Jigolo yapma' vaadiyle yüzlerce kişiyi dolandıranlar tutuklandı
11:56 Bakan Varank: Yerli otomobilin ön gösterim araçları Aralık'ta tanıtılacak
11:34 12 Dev Adam'ın rakipleri belli oluyor
11:23 Erdoğan, "Tank palet fabrikası satıldı" diyen Kılıçdaroğlu'na cevap verdi: Tankı görse başka bir şeye benzetir
11:20 Erdoğan'dan EYT açıklaması: Ülkemize bir kazanımı yok
10:21 Batman'da kaçak elektrik kullanan köylüler, ekipler gelince taşkınlık çıkardı
09:05 Yargıtay'dan emsal karar: Yıllık izin parasını almak için işten ayrılmak şart
08:41 Külliye iddiasıyla gündeme gelen Rahmi Turan köşe yazısıyla özür diledi: Türkiye'nin gündemi­ni bu kadar meşgul ettiğim için üzgünüm
21:50 Kırıkkale'de 45 yaşındaki Ebru öğretmen, evinde ölü bulundu
15:14 Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı
26.11.2019 12:28:30