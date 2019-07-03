03.07.2019 15:02
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Bitlis'teki parklarda temizlik çalışması

Bitlis

Bitlis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından vatandaşların yoğun olarak kullandığı yeşil alan ve parklarda temizlik çalışmaları devam ediyor.

Bitlis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından vatandaşların yoğun olarak kullandığı yeşil alan ve parklarda temizlik çalışmaları devam ediyor.

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay'ın talimatıyla kent genelinde kapsamlı bir temizlik çalışması yürütülüyor. Bitlis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, sıcak yaz günlerinde vatandaşların akın ettiği parkların temizliğine azami derecede özen gösteriyor. Parkların günlük temizliği yapılırken, tahrip edilmiş kamelyalar ve bankların da tamiri yapılıyor.

Vatandaşların ve çocukların parklarda rahat olmaları, dinlenmeleri, vakit geçirmeleri için bakım yapılması gerektiğini belirten Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, "Temizlik çalışmalarını başlattık ve tadilat, tamirat ve yenileme işlerini de beraberinde gerçekleştiriyoruz. Neler yapıyoruz; kamelyalar, banklar, oyun gruplarımızı tamir ediyor veya yenilerini takıyoruz. Sorumluluğumuzda bulunan parklar, mezarlıkların ve talep edilen okullarımızın çevre temizliği, budama gibi işleri yaparak bakımları planlı hale getirip çalışmalarımızı devam ettiriyoruz" dedi. - BİTLİS
Kaynak: İHA
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