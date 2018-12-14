Bitlis'teki Şiddetli Yağış

Bitlis
'te şiddetli yağış nedeniyle 38 evin bodrum katını su bastığı bildirildi.
İl genelinde 3 gündür süren şiddetli yağış nedeniyle birçok evin bodrum katını su bastı, içme suyu şebekesi ve yollar zarar gördü.
Belediye ekipleri evlerdeki suyun boşaltılması ve yolların onarılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Çalışmaları inceleyen Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Aras
, ekiplerin hasar tespitine başladıklarını söyledi.
Vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için ekiplerin 24 saat esasına göre çalıştığını anlatan Aras, "Şiddetli yağış nedeniyle 38 evin bodrum katını su bastı. Ekiplerimiz suları temizlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Yollarda oluşan hasar da onarılıyor. Önceki gece aşırı yağıştan ishale hattımızda hasar oluştu. Ana ishale hattımızın onarılması için dünden beri ekiplerimiz yoğun çaba sarf ediyor. Kent merkezinde genel olarak işleri toparlama noktasındayız. İzinler kaldırıldı. Bu olağanüstü bir durum." diye konuştu.
Bitlis
14 Aralık 2018 Cuma 14:47