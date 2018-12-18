Bitlis'teki Silahlı Saldırı

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Bitlis'in Güroymak ilçesinde bir kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'sinin tutuklandığı bildirildi.Valilikten yapılan açıklamada, Mezarlık Kavşağı'nda 15 Aralık saat 15.23 sıralarında kar maskeli 2 şüphelinin silahla bir otomobili taradıktan sonra araçla kaçtığı anımsatıldı.İhbar üzerine güvenlik güçlerinin olay yerine gittiği belirtilen açıklamada, şu bilgilendirmeler yapıldı:"Kartal model araç sürücüsü 30 yaşındaki N.D'nin çok sayıda kurşun yarasıyla öldüğü ve olay yerinde çok sayıda boş kovan olduğu görülmüştür. Kimlik tespitinin ardından 2 saat içerisinde olayı gerçekleştiren M.D. ve A.K. Mutki ilçesinde saklandıkları köyde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ile Bitlis Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce operasyonla yakalanmıştır. Olayda kullanılan otomobil de gizlendiği yerde bulunmuştur.Güroymak Adliyesine sevk edilen şüphelilerden M.D. ve A.K. tutuklanmış, M.Ş.D. ve Ü.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır."