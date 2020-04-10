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Bitlis'teki sivil toplum kuruluşlarından Kulp'taki terör saldırısına tepki

Bitlis'teki sivil toplum kuruluşları, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde terör örgütü PKK'nın saldırısına tepki gösterdi.

10.04.2020 16:30 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:30
Bitlis'teki sivil toplum kuruluşlarından Kulp'taki terör saldırısına tepki
Bitlis 'teki sivil toplum kuruluşları, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde terör örgütü PKK'nın saldırısına tepki gösterdi.
Bitlis Medeniyet Platformu, Bitlis Eğitime Destek Platformu ve Bitlis Kent Konseyince yapılan ortak açıklamada, Kulp'ta PKK'lı teröristlerin sivillere karşı yaptığı katliamı kınadıkları belirtildi.
Terör örgütü PKK'nın, 35 yıldır gerçekleştirdiği kanlı saldırılarda güvenlik güçlerini şehit ederken, aralarında bebek, çocuk ve kadınların da bulunduğu binlerce kişiyi de katlettiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu hain saldırıların sonuncusu da Kulp'ta gerçekleşti. Bu saldırı PKK'nın daha önceki sivil katliamlarını da akıllara getirdi. Son olarak 5 kişinin hayatını kaybettiği Kulp ilçesindeki saldırısını kınıyoruz. Tüm dünya ve ülkemizde Covid-19 salgını ciddi şekilde insan hayatını tehdit ederken, sağlık çalışanlarımız, güvenlik güçlerimiz ve tüm ülkemiz yekvücut olup olağanüstü bir çaba sarf ederken, terör örgütü PKK, katliamlarını sürdürmektedir."
Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyulan bu dönemde, dayanışmanın son derece önem arz ettiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Terör örgütü PKK'nın başta sivil olmak üzere tüm katliamlarını lanetliyoruz. İnsan hayatını kurtarmanın büyük önem taşıdığı böyle bir dönemde PKK'nın katliamlarına karşı demokrasi ve insan haklarını savunduğunu iddia eden siyasi partileri, insan hakları örgütlerini, meslek örgütlerini, sendikaları, sivil toplum örgütlerini, akademisyenleri, gazetecileri, sanatçıları ve oyuncuları da Kulp'ta yaşanan kanlı saldırıya ses çıkarmaya davet ediyoruz."

Kaynak: AA

Etiketler: Bitlis, Kulp, Güncel
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