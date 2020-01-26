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Bitlis'teki "Sodalı Göl" doğal sit alanı olarak tescil edildi

Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki "Sodalı Göl", doğal sit, sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı olarak tescil edildi.

26.01.2020 12:18 | Son Güncelleme: 26.01.2020 12:18Bitlis'teki
'in ilçesindeki "Sodalı Göl", doğal sit, sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı olarak tescil edildi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün ilgili ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Doğal Sit-Kesin Korunacak Hassas Alan'a ilişkin idari sürecin devam ettiği belirtilen ilanda, şu ifadelere yer verildi:
"27 Ekim 2017 tarihli ve 30223 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 'Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in 2. Maddesinin (1) bendinde yer alan 'Anıt ağaçlar hariç, tabiat varlıklarının ve doğal sit alanlarının tescil kararları Resmi Gazete'de yayımlanır ve Bakanlığın internet sayfasında bir ay süre ile duyurulur' hükmü gereği ekteki haritada belirtilen doğal sit alanının tescili tebliğ olunur."
"Sodalı Göl"e ait koordinat ve parsel bilgilerine "www.says.gov.tr" adresinden ulaşılıyor.

Adilcevaz, Bitlis, Güncel

Kaynak: AA

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