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Bitlis'teki terör saldırısı

Bitlis'te, PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Merkez Jandarma Komutanı 48 yaşındaki Binbaşı Zafer Akkuş'un, Samsun'daki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı.

19.07.2019 20:47 Bitlis
Bitlis'te, PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Merkez Jandarma Komutanı 48 yaşındaki Binbaşı Zafer Akkuş'un, Samsun'daki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı.
Asarcık ilçesi Armutlu Mahallesi'nde yaşayan baba Rüştü ve anne Saniye Akkuş'a, oğullarının şehit olduğu haberi, askeri personel tarafından verildi.
Şehit Akkuş'un babaevine ve mahalledeki camiye Türk bayrakları asıldı.
Binbaşı Zafer Akkuş için evinin önünde Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.
Yasemin Akkuş ile evli olan şehit Akkuş'un, 22 yaşında Büşra isminde bir kızının olduğu öğrenildi.
Şehit Akkuş'un naaşı, yarın Armutlu Mahallesi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası aynı mahalledeki mezarlıkta defnedilecek.
Kaynak: AA
Bitlis, Akkuş, Güncel

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