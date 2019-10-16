Bitlis'ten 'Barış Pınarı Harekatı'na destek açıklaması

BİTLİS'te sivil toplum kuruluşları, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen 'destek' toplantısına Hak-İş Konfederasyonu, Memur-Sen İl Temsilcisi ve 11 İş Kolu, Bitlis Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanlığı, Bitlis Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı ve Bitlis Esnaf ve Sanatkarlar Birliği de katıldı. 81 ilde aynı anda tüm oda ve borsalarla birlikte bu açıklamayı yaptıklarını belirten Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Tezcan, "Türkiye, 9 Ekim 2019'da Suriye sınırı üzerinde 'Barış Pınarı' adı verilen sınır ötesi harekat başlatmıştır. Amaç, hem ülkemiz sınırlarının güvenliğini sağlamak, hem de ülkemiz ve bölge ülkeleri için tehdit oluşturan terör koridorunu ortadan kaldırmaktır" dedi.

Tezcan, devletin aldığı kararın arkasında olduklarını da belirterek şöyle konuştu:

"Türkiye, uluslararası kurallardan doğan hakkını kullanmıştır. Barış Pınarı Harekatı, evrensel hukuk ve Birleşmiş Milletler Güvelik Konseyi terörle mücadele kararları ile BM Sözleşmesi'nde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlatılmıştır. Suriye'nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve siyasi birliğine saygı gösterilmektedir. Dolayısıyla bu harekat, meşrudur ve uluslararası hukuka uygundur. Ülkemiz özellikle Fırat'ın doğusunda sınırın ötesinde konuşlu terör örgütü unsurlarınca, son iki yılda yüzün üzerinde taciz ve hasmane eyleme maruz kalmıştır. Bu terör örgütleri, Suriye içinde ve Suriyelilere yönelik de saldırılar düzenlemektedir. Suriye'deki yerel halkın da terör örgütlerinin giderek artan insan hakkı ihlalleri, göçe zorlanma, taciz ve zulmüne karşı şikayetleri ve tepkileri sürekli artmaktadır. Herkes artık şunu çok iyi görmelidir ki; masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan terör gruplarına sessiz kalmamız beklenemez. Aynı zamanda da sivillerin ve masumların korunmasına azami dikkat gösterilmektedir. Önceden terörün hakim olduğu bölgede hayat normale döndü, barış ve huzur geldi. Yurtlarını terk etmek zorunda kalmış Suriyelilerin geri dönüşüne de zemin hazırlamış olduk. Türkiye'nin elinden gelen tüm imkanlarını bu bölgeler için nasıl seferber ettiğini de tüm dünya kamuoyu gördü. Çünkü biz inanıyoruz ki, gönül dünyasını ve insanları imar edemeyenler, yeryüzünü imar edemezler. Bizler Türkiye olarak yıkmaktan, yakmaktan yana hiç olmadık, olmayacağız. Bizim tarafımız huzurdur, barıştır, kardeşliktir."