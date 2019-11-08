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Bitlis'ten 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyasına destek

Bitlis Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü tarafından adliye çalışanlarına ve vatandaşlara fidan dağıtımı yapıldı.

08.11.2019 12:45 | Son Güncelleme: 08.11.2019 12:50 Bitlis'ten 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyasına destek
Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü tarafından adliye çalışanlarına ve vatandaşlara fidan dağıtımı yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ülke genelinde 11 Kasım 2019 saat 11.11'de gerçekleştirilecek 'Geleceğe nefes ol' kampanyası kapsamında Bitlis Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Bitlis Adliyesi önünde fidan dağıttı.

Kampanya hakkında bilgi veren Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, bu kampanyanın okyanusta bir damla olarak tüm ülkenin yeşillenmesine katkısı olacağını temenni ederek, "11 Kasım 2019 itibari ile ilk defa kutlayacağımız ağaç dikme etkinliği ve bayramımız şimdiden kutlu olsun. Bu etkinlik çerçevesinde Orman İşletme Müdürlüğü ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün katkılarıyla şu an adliyemizde hem vatandaşlarımıza hem de personellerimize hediye fidanlarımızı sunacağız. İnşallah bu katkı okyanusta bir damla olarak tüm ülkemizin yeşillenmesine, ağaçlarımızın artmasında çok büyük bir katkısı olur. Bundan sonraki süreçte inşallah bunun devamı da gelecektir. Şu ana kadar şikayet ettiğimiz yeşil olmayan arazilerden yemyeşil ağaçlara ve arazilere dönüşmesi amacıyla bu etkinliğin startını vermek bizlere nasip oldu" dedi. - BİTLİS

Orman İşletme Müdürlüğü, Bitlis, Güncel

Kaynak: İHA

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