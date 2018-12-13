Bitlis'ten Kısa Kısa

Güroymak
ilçesinde aranan ve 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalarda hırsızlık suçlarından 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ç. yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından hükümlü, cezaevine gönderildi.
Kuyumcuyu dolandıran zanlı yakalandı Bitlis
'te bir kuyumcuyu dolandıran zanlı, Muş
'ta gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kuyumcuda meydana gelen dolandırıcılık olayı hakkında Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yürüttü.
Olayın faili olduğu iddia edilen İ.A., Muş'ta gözaltına alındı.
Güroymak,Bitlis
13 Aralık 2018 Perşembe 17:23