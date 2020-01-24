Haberler » Güncel » Bitlis'ten kısa kısa - Haber

Bitlis'ten kısa kısa

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği üyeleri, Kaymakam Mehmet Ali Özkan'ı ziyaret etti.

24.01.2020 15:56 | Son Güncelleme: 24.01.2020 15:56Bitlis'ten kısa kısa
'in ilçesinde Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği üyeleri, Kaymakam Mehmet Ali Özkan'ı ziyaret etti.
Dernek üyelerini makamında kabul eden Özkan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Bir süre dernek üyeleriyle sohbet eden Özkan, ilçedeki çalışmalarla ilgili istişarede bulundu.
Tatvan'da kuaförler için seminer
Tatvan ilçesinde kuaförlere yönelik seminer düzenlendi.
İlçedeki bir otelde düzenlenen seminerde saç modeli, renklendirme, saç kesimi, makyaj ve topuz tasarım gibi konularda katılımcılar bilgilendirildi.
Programa, Kaymakamı Mehmet Ali Özkan'ın eşi Arzu Özkan ve sektör temsilcileri katıldı.

Mehmet Ali Özkan, Tatvan, Bitlis, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:02  AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Abdurrahman Öz'den Emirdağ'a ziyaret
17:08  Balıkesir'de terör örgütü propagandası yapan 3 kişi yakalandı
17:08  İsrail'in eski Savunma Bakanı'ndan "Yüzyılın Anlaşması"nın ilanının zamanlamasına tepki
17:08  Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ve Almanya göç konusunda Avrupa'nın yükünün büyük bir bölümünü...
17:08  Erdoğan: "AB ve Avrupa ülkelerinin Suriyelilere daha fazla ve hızlı yardım yapmaları her şeyden...
24.01.2020 17:11:16