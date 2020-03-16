Bitlis Valiliği alınan korona virüs tedbirlerini açıkladı
Bitlis Valiliği, korona virüs tedbirleri kapsamında bu geceden itibaren umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin faaliyetlerinin durdurulacağını açıkladı.
16.03.2020 21:29 | Son Güncelleme: 16.03.2020 21:29
Bitlis Valiliği, korona virüs tedbirleri kapsamında bu geceden itibaren umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin faaliyetlerinin durdurulacağını açıkladı.
Valilikten yapılan açıklamada, "Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen korona virüs (Kovid-19) salgınından ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve İçişleri Bakanlığının 16/03/2020 tarih ve 5361 sayılı talimatları gereğince ilimiz ve ilçelerimiz için aşağıdaki kararlar alınmıştır. Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri olarak faaliyet yürüten ve vatandaşlarımızın çok yakın bir mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini arttıracağı değerlendirilen tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları (atari, playstation vb.), her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine 16.03.2020 Pazartesi saat 24.00 itibarıyla durdurulacaktır. Sivil toplum kuruluşlarının (dernek, vakıf ) genel kurulları ve sivil toplum kuruluşlarının eğitimler dahil insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve faaliyetleri (icrai zorunluluk gerektiren yönetim faaliyetleri hariç) 16.03.2020 Pazartesi saat 24.00 itibarıyla geçici olarak ertelenmiştir. Toplu olarak vatandaşlarımızın bir arada bulunduğu taziye evlerinin faaliyetleri 16.03.2020 Pazartesi saat 24.00 itibarıyla durdurulacaktır" denildi. - BİTLİS
Valilikten yapılan açıklamada, "Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen korona virüs (Kovid-19) salgınından ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve İçişleri Bakanlığının 16/03/2020 tarih ve 5361 sayılı talimatları gereğince ilimiz ve ilçelerimiz için aşağıdaki kararlar alınmıştır. Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri olarak faaliyet yürüten ve vatandaşlarımızın çok yakın bir mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini arttıracağı değerlendirilen tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları (atari, playstation vb.), her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine 16.03.2020 Pazartesi saat 24.00 itibarıyla durdurulacaktır. Sivil toplum kuruluşlarının (dernek, vakıf ) genel kurulları ve sivil toplum kuruluşlarının eğitimler dahil insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve faaliyetleri (icrai zorunluluk gerektiren yönetim faaliyetleri hariç) 16.03.2020 Pazartesi saat 24.00 itibarıyla geçici olarak ertelenmiştir. Toplu olarak vatandaşlarımızın bir arada bulunduğu taziye evlerinin faaliyetleri 16.03.2020 Pazartesi saat 24.00 itibarıyla durdurulacaktır" denildi. - BİTLİS
Kaynak: İHA
Etiketler : Bitlis Valiliği, Wuhan, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti
Güncel
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Pozitif çıkan yeni hastalar var, akşam açıklayacağım
Güncel
Sunucu Burak Akkul, koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medyadan duyurdu
Güncel
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti
Güncel
Hızlı ve Öfkeli serisinde rol alan İdris Elba, koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan duyurdu
Güncel
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil
Güncel
Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu duyurdu
Güncel
Bakan Koca'dan karantinadan kaçmaya çalışan vatandaşlarla ilgili açıklama: Bundan sonraki süreçte problem olmayacak