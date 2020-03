Bitlis Valiliği alınan korona virüs tedbirlerini açıkladı

Bitlis Valiliği, korona virüs tedbirleri kapsamında bu geceden itibaren umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin faaliyetlerinin durdurulacağını açıkladı.Valilikten yapılan açıklamada, "Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen korona virüs (Kovid-19) salgınından ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve İçişleri Bakanlığının 16/03/2020 tarih ve 5361 sayılı talimatları gereğince ilimiz ve ilçelerimiz için aşağıdaki kararlar alınmıştır. Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri olarak faaliyet yürüten ve vatandaşlarımızın çok yakın bir mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini arttıracağı değerlendirilen tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları (atari, playstation vb.), her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine 16.03.2020 Pazartesi saat 24.00 itibarıyla durdurulacaktır. Sivil toplum kuruluşlarının (dernek, vakıf ) genel kurulları ve sivil toplum kuruluşlarının eğitimler dahil insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve faaliyetleri (icrai zorunluluk gerektiren yönetim faaliyetleri hariç) 16.03.2020 Pazartesi saat 24.00 itibarıyla geçici olarak ertelenmiştir. Toplu olarak vatandaşlarımızın bir arada bulunduğu taziye evlerinin faaliyetleri 16.03.2020 Pazartesi saat 24.00 itibarıyla durdurulacaktır" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İHA