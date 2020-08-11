Bitlis Valisi Çağatay, maske denetimine katıldı

BİTLİS'te Vali Oktay Çağatay'ın da katılımıyla maske denetimi yapıldı. Vali Çağatay, denetleme sırasında vatandaşların sıkıntılarını dinledi.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, İl Jandarma Komutanı Tuğgenerel Nail İlbey, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ve İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ile birlikte kent merkezinde maske denetiminde bulundu. Özellikle çay ocaklarının önünde oturan maskesiz vatandaşları maske takmaları konusunda uyaran Bitlis Valisi Oktay Çağatay, alınacak tedbirlerle bu pandeminin atlatılacağını söyledi.

Vali Çağatay, İçişleri Bakanlığı'nın yürüttüğü denetimlerde Valiler, Kaymakamlar, Belediye Başkanları ve kurum personellerinin denetimlerini aralıksız sürdürdüğünün belirterek, İçişleri Bakanlığı himayesinde valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, kurum personellerimizle Covid-19 tedbirleri kapsamında dikkatini çekmek ve ikaz etmek amacıyla arkadaşlarımızla çarşı merkezini gezdik. İnsanlarda hassasiyet eksikliğini çok fazla hissetmedik. İnsanlarımız tedbirlerini artırıyorlar. Bu ülkemizde ciddi bir sıkıntı yaratıyor. İnsanların şahsi hijyen ve temizlikleriyle bunun azalacağını düşünüyoruz dedi.