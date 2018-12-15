Bitlis Valisi Çağatay, Üs Bölgesi Ziyaret Etti

BİTLİS Valisi Oktay Çağatay, Hizan
İlçesi Mesir Tepe Üs Bölgesi'ni ziyaret ederek, burada görev yapan askerlere moral verdi. Bitlis
Valisi Oktay Çağatay, bereberinde Jandarma
Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Hizan Kaymakamı Bülent Hamitoğlu
ve İl Jandarma Komutanı Albay Erhan Demir ile Hizan İlçesi Mesir Tepe Üs Bölgesi'ni ziyaret etti. Burada görevli komandolar ve korucularla görüşen Vali Çağatay, terörle mücadelede gösterdikleri üstün başarı nedeniyle teşekkürlerini ileterek, askerlere moral verdi. Vali Çağatay, ziyaretinin ardından komutanlarla birlikte havadan arazi incelemesinde bulundu.
- Bitlis
Jandarma,Hizan,Bitlis
15 Aralık 2018 Cumartesi 15:39