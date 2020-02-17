Haberler » Güncel » Bitlis Valisi Oktay Çağatay'ın Ahlat ziyareti - Haber

Bitlis Valisi Oktay Çağatay'ın Ahlat ziyareti

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Ahlat ilçesine bağlı Dilburnu köyü ve Ovakışla Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret etti.

17.02.2020 15:08 | Son Güncelleme: 17.02.2020 15:08Bitlis Valisi Oktay Çağatay'ın Ahlat ziyareti
Valisi Oktay Çağatay, ilçesine bağlı Dilburnu köyü ve Ovakışla Karakol Komutanlığını ziyaret etti.

Dilburnu köyünde vatandaşlarla bir araya gelen Çağatay, burada köy sakinlerinin sorun ve taleplerini dinledi.
Daha sonra Ovakışla beldesindeki Jandarma Karakol Komutanlığına geçen Çağatay, burada görev yapan komutan ve askerlerle görüştü, görevlerinde başarılar diledi.
Çağatay'a ziyaretlerinde Kaymakam Erkan İsa Erat, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hasan Emrah Alkan, İlçe Jandarma Komando Bölük Komutanı Yüzbaşı Nihat Akşen ve İlçe Emniyet Müdürü Ebubekir Öztürken eşlik etti.

Oktay Çağatay, Jandarma, Bitlis, Ahlat, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:17  Mustafa Kapı kimdir? Mustafa kapı kaç kaşında? Mustafa Kapı kariyer detayları ve performansı!
14:32  Ezgi Eyüboğlu kimdir? Ezgi Eyüboğlu kaç yaşında, nereli?
14:17  Tuğçe Işınsu kimdir? Tuğçe Işınsu hayatı ve biyografisi!
13:54  Survivor Burak Yurdugör kimdir, kaç yaşında? Survivor Burak hayatı hakkında bilgiler!
12:08  Bayağı nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru yazımı baya mı, bayağı mı?
17.02.2020 15:56:09