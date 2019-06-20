20.06.2019 13:35
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BİTLİS Van Gölü Ekspresi ile keyifli yolculuk

Van Gölü Ekspresi ile keyifli yolculukVan Gölü Ekspresi ile yolculuk yapan turistler Bitlis'in Tatvan ilçesine geldi.

Van GölüEkspresi ile keyifli yolculuk
Van Gölü Ekspresi ile yolculuk yapan turistlerBitlis'inTatvanilçesine geldi. 25 saatlik yolculuğun ardındanAnkara'dan Bitlis'e gelen yerli ve yabancı turistler bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerini gördü.
Ankara'dan yola çıkan ziyaretçilerKırıkkale,Kayseri,Sivas,Malatya,Elazığ,Bingöl,Muş'un ardından 25 saat süren yolculuk sonucunda Bitlis'in Tatvan ilçesine ulaştı. Yolcular, bölgeyi herkesin gelip, görmesini istediklerini söyledi. Haftanın iki günü Tatvan'a sefer düzenleyen Van Gölü Ekspresi ile yolculuk edenler, yolculukları boyunca manzara izleyip fotoğraflar çekiyor. Gelen turistler en çok,Nemrut Dağıve Van Gölü'nün eşsiz manzarasını merak ediyor.
TREN YOLCULUĞU, UÇAK VE OTOBÜSTEN DAHA KONFORLU
Van Gölü Ekspresi ile yolculuk yapan Sevil Koç, tren yataklı olduğu için çocukları ile birlikte keyifli bir yolculuk yaptığını söylerken,Ağrı'da öğretmen olan kuzenini görmeye gidenZeynep Ünalise tren yolculuğunun uçak ve otobüsten daha rahat ve konforlu olduğunu dile getirdi.BİTLİS Van Gölü Ekspresi ile keyifli yolculuk
Kaynak: DHA
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