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Bitlis ve Hakkari'de ulaşıma kapanan yollar açılıyor

Bitlis ve Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapanan yollar ekiplerin çalışmasıyla açılıyor.

09.02.2020 15:56 | Son Güncelleme: 09.02.2020 16:50Bitlis ve Hakkari'de ulaşıma kapanan yollar açılıyor
ve 'de olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapanan yollar ekiplerin çalışmasıyla açılıyor.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde kar ve tipi yüzünden kapanan tüm ana arterlerin açıldığı bildirildi.
Ağır tonajlı araçların zincir takıldıktan sonra trafiğe çıkmalarına izin verildiği belirtilen açıklamada, sürücülerin araçlarında çekme halatı ve zincir bulundurmalarının, trafik kurallarına uymalarının önem taşıdığı vurgulandı.
Kar ve tipiden dolayı ulaşıma kapanan Adilcevaz-Adaksu, Ahlat-Malazgirt ve Ovakışla yollarının açılması için çalışmaların sürdüğü kaydedilen açıklamada, çığ tehlikesinden dolayı Bitlis-Mutki kara yolunun Karçınbaşı mevkisinde ulaşımın tek yönden sağlandığı ifade edildi.
Hizan-Bahçesaray ve Tatvan-Hizan kara yollarındaki çalışmaların devam ettiği belirtilen açıklamada, Hazo mevkisindeki çığ riskinin değerlendirilmesinin ardından yolun açılacağı bilgisine yer verildi.
Hakkari
Hakkari'nin ilçe merkezine 10 kilometre mesafedeki Aşağı Güveç köyü yolu çığ nedeniyle ulaşıma kapandı.
Durumun bildirilmesi üzerine İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu bölgede 6 saatlik çalışmayla yolu ulaşıma açtı.

Yüksekova, Hakkari, Bitlis, Hizan, Güncel

Kaynak: AA

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