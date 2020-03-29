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Bitlis ve Hakkari için kuvvetli yağış uyarısı

Bitlis ve Hakkari için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

29.03.2020 09:58 | Son Güncelleme: 29.03.2020 09:58
Bitlis ve Hakkari için kuvvetli yağış uyarısı
Bitlis ve Hakkari için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak şeklinde geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Hakkari ve Bitlis çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişikliğin olmayacağı bölgede, sıcaklık mevsim normalleri civarında seyredecek.
Rüzgar, bölge genelinde doğulu yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette, yağış anında ise zaman zaman hamleli rüzgar şeklinde esecek.
İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıkların Van'da 10, Muş'ta 8, Bitlis'te 5 ve Hakkari'de 4 derece olması bekleniyor.
Bölge genelinde kar erimesi, yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.
Yağışların Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, Doğu Akdeniz'de yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması da istendi.

Kaynak: AA

Etiketler: Hakkari, Bitlis, Güncel

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