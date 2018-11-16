Bitlis ve Muş'ta Kar Bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi
'nde Muş
ve Bitlis
çevrelerinde kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, Muş ve Bitlis çevrelerinin kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2-4 derece altında seyretmesi beklenen bölgede, rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.
Bölgede en düşük hava sıcaklığı Van
'da 7, Muş'ta 4, Hakkari
'de 3 ve Bitlis'te 2 derece ölçüldü.
Günün beklenen en yüksek sıcaklıkları Van'da 11, Hakkari'de 7, Muş'ta 6 ve Bitlis'te 3 derece olacak. Van Gölü
'nün çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, rüzgarın kuzey ve kuzeybatı,zamanla batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, görüşün iyi, yağış anında ise orta derecede olacağı tahmin ediliyor.
Doğu Anadolu Bölgesi,Muş,Bitlis