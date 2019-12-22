Haberler » Güncel » Bitlisli çocuklar yüzme havuzuna kavuştu - Haber

Bitlisli çocuklar yüzme havuzuna kavuştu

Bitlis'te Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından açılan, içinde fitness salonu, sauna, masa tenisi, kafeterya, dinlenme odaları ve 520 kişilik tribün bulunan yüzme havuzu vatandaş ve öğrencilere hizmet vermeye başladı.

22.12.2019 13:20 | Son Güncelleme: 22.12.2019 13:53 Bitlisli çocuklar yüzme havuzuna kavuştu

'te Gençlik ve İl Müdürlüğü tarafından açılan, içinde fitness salonu, sauna, masa tenisi, kafeterya, dinlenme odaları ve 520 kişilik tribün bulunan yüzme havuzu vatandaş ve öğrencilere hizmet vermeye başladı.

İl merkezi ve ilçelerden program dahilinde servisle alınan öğrencilere, 3 yüzme antrenörü, 3 cankurtaran, psikolog ve fizyoterapist eşliğinde yüzme öğretiliyor.

Gençlik ve Spor İl Şube Müdürü Şahin Kardaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, faaliyete geçirdikleri yüzme havuzundan tüm vatandaşların faydalanacağını söyledi.

Bakanlığın verdiği rakamlar doğrultusunda yıl içinde 2 bin öğrenciye yüzme öğretmeyi hedeflediklerini belirten Kardaş, "Bu sayıyı 5 bine çıkarmayı amaçlıyoruz. Buraya ilçeden öğrencilerimiz servisle geliyor. İl merkezinde ikamet eden öğrencilerimizi alıyoruz veya Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından servislerle getiriliyor. Öğretmenlerimiz de öğrencilerimize eşlik ediyor." dedi.

Yüzme havuzu sayesinde Bitlis'e güzel organizasyonlar almayı düşündüklerini aktaran Kardaş, "Havuzumuz yarı olimpik olduğu için şu anda sadece bölgesel ligler seviyesindeki branşları alabiliyoruz. Yüzme havuzumuz Bitlis için önemli bir tesistir." ifadesinde bulundu.


Bitlis, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:47   (Ek bilgi ve fotoğraflarla) Baba ve çocuğu, düşen çatının altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu; o... - Haber
14:47   ÜNLÜ TÜRKÜCÜ CEYLAN, YEĞENİ NAZLICAN ARKAN'I SON YOLCULUĞUNA GÖZYAŞLARI İÇİNDE UĞURLADI - Haber
14:44   Serdivan'da metruk yapılara geçit yok - Haber
14:42   HES Kablo Çalışanlarına 'Evde Güvenlik ve Yangın Eğitimi' Verildi - Haber
14:42   Isparta Belediyesinden ailelere mahremiyet eğitimi - Haber
12:00   Tekne yüklü vinç üst geçide çarptı - Haber
11:48   İdlib'deki saldırılar nedeniyle son 2 günde 25 bin sivil Türkiye'ye göç etti - Haber
11:20   Gaz kolu takılı kalan motosiklet ortalığı karıştırdı - Haber
11:20   Küba'da 40 yıl aradan sonra başbakanlık geri getirildi - Haber
10:23   Gölbaşı'nın ardından İznik Gölü'nü de kuraklık vurdu - Haber
22.12.2019 14:50:15