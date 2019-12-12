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Bitlisli kadınlardan Diyarbakır annelerine destek

Bitlisli kadınlar, terör örgütünce dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için oturma eylemi başlatan annelere destek olmak için Diyarbakır'a gitti.

12.12.2019 09:11 | Son Güncelleme: 12.12.2019 09:16Bitlisli kadınlardan Diyarbakır annelerine destek
Bitlisli kadınlar, terör örgütünce dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için oturma eylemi başlatan annelere destek olmak için 'a gitti.

Terör örgütünce dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için annelerin Diyarbakır'da 3 Eylül'de başlatmış olduğu oturma eyleminin bugün 100. günü. Bitlis'te bazı sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri, 100 gündür Diyarbakır'da oturma eylemi yapan annelere destek olmak amacıyla Diyarbakır'a gitti. Ellerinde pankartlarla Diyarbakır'a giden Bitlisli kadınlar, evlat nöbetindeki annelerin acılarını paylaştı. Teröre karşı bu haklı direnişlerinde Diyarbakır annelerinin yalnız olmadıklarını, Bitlisli kadınlar olarak her zaman yanlarında olduklarını ve olacaklarını belirttiler.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Hiçbir terör örgütü Türk bayrağımızı asla indiremeyecek. Bu evlatlar sadece buradaki annelerin evlatları değil, hepimizin evlatlarıdır. Biz bu vatan için canlarımızı seve seve vermeye hazırız. Şu an sınırlarımızda gece gündüz, bayram tatil demeden nöbet tutan tüm Mehmetçiklerimize buradan selamlarımızı gönderiyoruz" denildi. - BİTLİS

Diyarbakır, Bitlis, Güncel

Kaynak: İHA

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