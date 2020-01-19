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Bitlisli kanaat önderi Abdulkerim Çevik, silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Bitlis'in Güroymak ilçesinde, kanaat önderi Abdulkerim Çevik (50), uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

19.01.2020 13:56 | Son Güncelleme: 19.01.2020 14:14Bitlisli kanaat önderi Abdulkerim Çevik, silahlı saldırıda hayatını kaybetti

'in ilçesinde, kanaat önderi Abdulkerim Çevik (50), uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Mahallesi'ndeki Muhammed Hafit Efendi Mescidi'ne giden Y.Ş, burada görüştüğü Çevik'e silahla ateş açtı. Ağır yaralanan Çevik, ambulansla kaldırıldığı Güroymak Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından gözaltına alınan Y.Ş'nin üzerinde 3 ruhsatsız silah bulundu.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay ve İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar da hastaneye giderek olay hakkında bilgi aldı.


Güroymak, Erentepe, Bitlis, Güncel

Kaynak: AA

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