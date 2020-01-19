Haberler » Güncel » Bitlisli kanaat önderi Abdulkerim Çevik, silahlı saldırıda hayatını kaybetti (2) - Haber

Bitlisli kanaat önderi Abdulkerim Çevik, silahlı saldırıda hayatını kaybetti (2)

Bitlis'in Güroymak ilçesinde, kanaat önderi Abdulkerim Çevik (50), uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

19.01.2020 15:52 | Son Güncelleme: 19.01.2020 15:54
'in ilçesinde, kanaat önderi Abdulkerim Çevik (50), uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.
Mahallesi'ndeki Muhammed Hafit Efendi Mescidi'ne giden Y.Ş, burada görüştüğü Çevik'e silahla ateş açtı. Ağır yaralanan Çevik, ambulansla kaldırıldığı Güroymak Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından gözaltına alınan Y.Ş'nin üzerinde 3 ruhsatsız silah bulundu.
Bitlis Valisi Oktay Çağatay ve İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar da hastaneye giderek olay hakkında bilgi aldı.
Bitlisli kanaat önderi Abdulkerim Çevik, silahlı saldırıda hayatını kaybetti (2)

Güroymak, Erentepe, Bitlis, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

02:36  Sudan'da çölde mahsur kalan düzensiz göçmenleri güvenlik güçleri kurtardı
02:33  Yolcu otobüsü şarampole indi: 7 yaralı (1)
02:26  İstanbul'da metrobüsle motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
02:12  Sokak hayvanları yararına düzenlenen konserde 2 ton mama toplandı
02:01  10 yılda 300 ameliyat oldu... Yeniden ameliyat için ABD'ye gidecek
20.01.2020 02:43:58