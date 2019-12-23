Haberler » Spor » Bitlisli kayakçılar, Nemrut Dağı'nda şampiyonalara hazırlanıyor - Spor

Bitlisli kayakçılar, Nemrut Dağı'nda şampiyonalara hazırlanıyor

Bitlis'teki kayak takımı, Nemrut Dağı'da antrenman yaparak şampiyonalara hazırlanıyor.

23.12.2019 10:50 | Son Güncelleme: 23.12.2019 11:08 Bitlisli kayakçılar, Nemrut Dağı'nda şampiyonalara hazırlanıyor
'teki kayak takımı, Nemrut Dağı'da antrenman yaparak şampiyonalara hazırlanıyor.
Kar kalınlığının yer yer 20 santimetreyi bulduğu Nemrut Dağı'nda sporcular, haftanın 6 günü antrenörleri eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor.
Kayak Antrenörü ve Kayak Federasyonu Kuzey Disiplini Teknik Kurulu üyesi Sedat Doymaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, kayak federasyonunun 2020'de düzenleyeceği yarışmalara hazırlandıklarını söyledi.
Yaklaşık 20 gündür Nemrut Dağı'nda kayaklı koşu antrenmanı yaptıklarını belirten Doymaz, şunları kaydetti:
"Kent merkezi ve rakımı düşük yerlerde kar yok. Bizler de yüksek yerlere çıkıyoruz. 2020 yurt dışı ve Türkiye'de yapılacak yarışmalara hazırlanıyoruz. Sürekli artan sporcu sayımızla çalışmalara devam ediyoruz. Okul çıkışı öğrencilerin çoğu kurslara kaldığı için çalışma zamanımız azalıyor. Ev ev gezip sporcularımızı antrenmana getiriyorum. Biz sporu sadece başarı ve derece almak için yapmıyoruz. Gençleri kötü alışkanlıklardan da koruyoruz."

Nemrut Dağı, Türkiye, Bitlis, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

12:08   Fenerbahçe'den Obradovic'e yeni sözleşme - Spor
12:08   Fenerbahçe ligde son 17 derbide 1 kez yenildi - Spor
12:08   Gaziantep FK'de Sumudica transfer istiyor - Spor
12:07   Masa Tenisi Yerel Lig 4.Etap müsabakaları tamamlandı - Spor
12:05   Kadınlar 2.Ligi 9.Hafta - Spor
11:09   Ali Koç'tan Fenerbahçe taraftarına sürpriz eleştiri: Mahcup olduk - Spor
10:56   F.Bahçe Beko'da müjde ve ayrılık bir arada - Spor
10:45   Derbideki tartışmalar sonrası, Beşiktaş'tan çarpıcı karar - Spor
10:21   Yusuf Yazıcı'dan kahreden haber! Çapraz bağları koptu, sezonu kapattı - Spor
10:09   Riyad Mahrez'in eşi Rita Mahrez'in, boksör Anthony Joshua ile yasak aşk yaşadığı iddia edildi - Spor
23.12.2019 12:21:34