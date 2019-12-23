Haberler » Güncel » Bitlisli kayakçılar, Nemrut Dağı'nda şampiyonalara hazırlanıyor - Haber

Bitlisli kayakçılar, Nemrut Dağı'nda şampiyonalara hazırlanıyor

Bitlis'teki kayak takımı, Nemrut Dağı'da antrenman yaparak şampiyonalara hazırlanıyor.

23.12.2019 11:45 | Son Güncelleme: 23.12.2019 11:46
'teki kayak takımı, Nemrut Dağı'da antrenman yaparak şampiyonalara hazırlanıyor.
Kar kalınlığının yer yer 20 santimetreyi bulduğu Nemrut Dağı'nda sporcular, haftanın 6 günü antrenörleri eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor.
Kayak Antrenörü ve Kayak Federasyonu Kuzey Disiplini Teknik Kurulu üyesi Sedat Doymaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, kayak federasyonunun 2020'de düzenleyeceği yarışmalara hazırlandıklarını söyledi.
Yaklaşık 20 gündür Nemrut Dağı'nda kayaklı koşu antrenmanı yaptıklarını belirten Doymaz, şunları kaydetti:
"Kent merkezi ve rakımı düşük yerlerde kar yok. Bizler de yüksek yerlere çıkıyoruz. 2020 yurt dışı ve Türkiye'de yapılacak yarışmalara hazırlanıyoruz. Sürekli artan sporcu sayımızla çalışmalara devam ediyoruz. Okul çıkışı öğrencilerin çoğu kurslara kaldığı için çalışma zamanımız azalıyor. Ev ev gezip sporcularımızı antrenmana getiriyorum. Biz sporu sadece başarı ve derece almak için yapmıyoruz. Gençleri kötü alışkanlıklardan da koruyoruz."
Bitlisli kayakçılar, Nemrut Dağı'nda şampiyonalara hazırlanıyor

Nemrut Dağı, Türkiye, Bitlis, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

12:20   Çatıkatı'nın ilk şarkısı ! - Haber
12:20   HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 112'nci gününde - Haber
12:20   Şahin: 98 Yıl Önce Antepliler, Boyunduruk altına girmeyi reddetmiştir - Haber
12:20   YENİMEK'ten "Bir İlmek Bin Yürek" projesine destek - Haber
12:19   Ceren Özdemir cinayeti davası başladı (4) - Haber
11:33   Ev hapsindeki kedicik, cezaevinden fotoğraflarını paylaştı - Haber
11:28   Son dakika: Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç hakim karşısında: Çocukluğumda 2 kez tecavüze uğradım - Haber
11:12   MHP Urla İlçe Başkanı silahlı saldırıda ağır yaralandı - Haber
11:08   İstanbul'da kokmuş ve küflenmiş ürünleri satmak isteyen kişi yakalandı - Haber
10:23   4 buçuk yaşındaki Mira'nın konuşması için 2 bin 500 kilometre yol aştılar - Haber
23.12.2019 12:21:40