BİTLİSLİ ÖĞRENCİLER ROBOTİK KODLAMA ÖĞRENİYOR

BİTLİS'in Mutki ilçesinde öğrenciler, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün destekleriyle okulda açılan atölyede sunulan imkanlarla çeşitli kodlamalar yapıyor. Öğrenciler, çeşitli oyuncaklardan yaptıkları kodlamayla robotları hareket ettiriyor.

Mutki Yatılı Bölge Ortaokulu'nda Bitlisli tarihçi Prof. Dr. Fuat Sezgin adına Milli Eğitim Müdürlüğü ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA)'nın destekleriyle açılan robotik kodlama atölyesinde, öğrenciler bu konuda eğitim alan öğretmenlerinden aldıkları bilgilerle robotik kodlama yazılımıyla tanıştı. Öğrencilerin çeşitli oyuncaklardan ürettiği robotlar, tablet ve bilgisayardan verilen komutlarla çizgileri takip ederek belirlenen noktaya engellere takılmadan gidebiliyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ecvet Leventoğlu, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ile ortaklaşa yürüttükleri proje kapsamında ilçedeki 50 öğretmene robotik kodlama eğitimi verildiğini belirterek şunları kaydetti

DAKA destekli olarak 50 öğretmenimize robotik kodlama eğitimleri verildi. Bununla ilgili alt yapı çalışmalarını tamamladıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığımız'ın destekleriyle yazılım ve robotik kodlama, yapay zeka ve yazılım noktasındaki atölyemizi açtık. Yaklaşık 2 aylık bir çalışma neticesinde bu kursumuzu tamamladık. İlçemizdeki tüm okullardaki öğrencilerimizin hizmetine sunduk. Çalışmalarımızla Mutki ilçemizde iyi bir neslin yetiştiğini söylemek istiyorum. Kırsalda kalan öğrencilerimizi de taşıma yöntemi uygulayarak köylerden alıp, Halk Eğitim Merkezi bünyesinde Robotik Kodlama sınıflarına dahil edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019 yılını Prof. Dr. Fuat Sezgin yılı ilan etmesinin ardından bizler de atölyemizin ismini Prof. Dr. Fuat Sezgin olarak bıraktık. Öğrencilerimize hayırlı olsun.

Robotik Kodlama eğitimi alan okulun öğretmenlerinden Sercan Sarp ise açılan robotik kodlama atöylesi ile öğrencilerin hem eğlendiğini, hem de öğrenmelerinin önünün açıldığını söyledi. Sarp, Öğrencilerle sadece derslerde, proje ve performans ödevleriyle değil, böyle eğlenerek de bir şeyler öğreneceklerini bizlere sundular. Yaptığımız projeleri tanıttık, kodlamaları yaptık. Lego setlerini kolaylıkla birleştirerek proje yapabiliyorlar. Daha sonra kodlarını yazarak, istediklerini yapabiliyorlar. Yaptıklarını kendileri yönlendirebiliyorlar. Bu şekilde hem kendilerini daha iyi ifade etme şansı buluyorlar, hem de ders dışındaki zamanlarını dolu dolu geçirdikleri için enerjilerini atarak derslerine çok daha iyi adapte olabiliyorlar. Bunun buraya gerekli olduğunu düşünüyorum. Çünkü eğitim 2023 vizyonu kapsamında atölyemiz oluşturuldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum dedi.

Minik öğrencilerden Nilay Güllübardak da Burada kendi yaptığımız robotları kodlamalarla hareket ettiriyoruz ve bunları biz kendimiz yapıyoruz. Bu çok güzel bir duygu. Benim komutlarımla hareket ediyorlar. Özellikle matematik dersinde sürekli böyle kodlamalarla uğraştığım için zihinsel olarak daha çok işlem yapabiliyorum. Bu benim hayatıma çok şey katar. Bir ortama girdiğimde ben robotik kodlama biliyorum diyerek herkesten bir ayrıcalığım olmuş olur. Robot yapmayı öğrendim. Bunlar sayesinde telefon televizyon ve internet alışkanlığından uzak kaldım. Bunlarla uğraştığım için derslerime de daha fazla ağırlık veriyorum diye konuştu.

Kaynak: DHA