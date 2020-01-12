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Bitlisliler kayak merkezine akın etti

Bitlis'te hafta sonunu fırsat bilen kayakseverler, El Aman Hanı Kayak Merkezinde kayak ve snowboard yapıp kızakla kaymanın keyfini çıkardı.

12.01.2020 18:03 | Son Güncelleme: 12.01.2020 18:05
'te hafta sonunu fırsat bilen kayakseverler, El Aman Hanı Kayak Merkezinde kayak ve snowboard yapıp kızakla kaymanın keyfini çıkardı.
Kentte etkili olan yağışların ardından kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaştığı kayak merkezi, vatandaşlara hizmet vermeye başladı.
Hafta sonu tatilinde kayak yapmak isteyenlerin akınına uğrayan merkezde vatandaşlar, kayak yaparak eğlenceli anlar yaşadı.
Ahlat Kulübü Başkanı Deniz Balaman, Ahlat ve Tatvan'dan 25 kişilik ekiple kayak merkezine geldiklerini söyledi.
Bitlis'in en çok kar alan illerden biri olduğunu belirten Balaman, "Ekibimizle kayak merkezine geldik. Kayak bilmeyenler bu sayede öğrendi. Herkes çok mutlu oldu. Kentimizin potansiyelini değerlendirmek istiyoruz." dedi.
Vatandaşlardan Arif Barış Özer ise yaklaşık 2 yıldır Bitlis'te görev yaptığını belirterek, kayak merkezinde zaman geçirmekten mutlu olduğunu söyledi.
Hafta sonu nedeniyle merkezde yoğunluğun yaşandığını aktaran Özer, "İnsanların burada eğlenmesi bizi mutlu etti. Kayak sporunu çok sevdim. Yeni başlamama rağmen bırakmak istemiyorum." ifadelerini kullandı.
Bitlisliler kayak merkezine akın etti

Kayak Merkezi, Bitlis, Güncel

Kaynak: AA


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