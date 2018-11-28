Bitmeyen Çaresizlik

Fenerbahçe
, tarihinin en kötü sezonunu yaşarken, gol konusunda adeta iflas etmiş durumda. Sarı-lacivertliler, son olarak Trabzon-spor deplasmanında 2-1 kaybederken, gol yollarında yine etkisiz kaldı.
Takım halinde ligin ilk 13 haftasında büyük hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçe, rakip fileleri sadece 12 kez havalandırabildi. Puan durumuna bakıldığında Kayserispor
, Alanyaspor
ve Erzurum
'dan sonra ligin en az gol atan 3. takımı olan sarı-lacivertli ekip, sezon başından beri hücumcu yıldızları, Islam Slimani, Ayew, Soldado, Frey, Benzia
ve Valbuena'dan istediği verimi alamadı.
Özellikle forvet hattında Slimani'nin vasatı aşamaması büyük sorun çıkardı. 4.5 milyon euro maliyetli futbolcu 12 maçta sadece 1 gol atabilirken, beklentilerin çok altında kaldı.Bu durum Fenerbahçe'nin genel tablosuna da yansıdı. Sarı-lacivertli takım 13 haftada 136 hücum şutu çekerken, gol yapma yüzdesinde sadece 8.8 ortalamada kalarak hüsranı gördü.
Trabzon,Fenerbahçe
Fenerbahçe, hem Phillip Cocu
hem de Erwin Koeman ile 98 dakikada bir gol atabilme oranını tutturabildi. Maç başına gol ortalamasında ise 0.8'e kadar gerileyen sarı-lacivertli takım, 13 haftada da 51 isabetli şut bulup, yalnızca 12 gol atabildi. Duran top golü bulamayan sarı-lacivertli oyuncular ceza sahası dışından da 2 gol bulabildi. Gol konusunda yaşanan bu kısırlık, takımın averajını da kötü etkiledi. Sarı-lacivertli takım, 13 haftada -5 averaja gerilerken, bu alanda da ligin en kötü 4. takımı haline geldi.
28 Kasım 2018 Çarşamba 08:20