Haberler » Güncel » Bitmeyen metro inşaatı trafiği felç etti, kilometrelerce kuyruk oluştu - Haber

Bitmeyen metro inşaatı trafiği felç etti, kilometrelerce kuyruk oluştu

İstanbullular toplu ulaşıma yapılan yüzde 35'lik zam maliyeti ile mücadele ederken bir yandan ise bitmeyen metro inşaatları nedeniyle saatlerce trafikte kalıyor.

12.02.2020 16:45 | Son Güncelleme: 12.02.2020 16:46
İstanbullular toplu ulaşıma yapılan yüzde 35'lik zam maliyeti ile mücadele ederken bir yandan ise bitmeyen metro inşaatları nedeniyle saatlerce trafikte kalıyor. Ataköy-Basın Ekspres-İkitelli Metro Hattı'nda Yenibosna durağındaki inşaat nedeniyle oluşan kilometrelerce trafik havadan görüntülendi.
Ataköy-Basın Ekspres-İkitelli Metro Hattındaki çalışmalar nedeniyle Yenibosna'da Sanayi Caddesi çift yönlü olarak araç trafiğine kapalı. trafiği için önemli bir güzergah olan yolda kilometrelerce oluşan yoğunluk havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi. E-5 Karayoluna kadar uzanan trafik, Basın Ekspres'in bir bölümünü de etkiledi. Toplu taşıma araçlarının ise metro inşaatının yanındaki kavşağı döner dönmez duraklarında yolcu indirip bindirmeleri trafiği daha da yoğunlaştırdı. Belediye ve özel halk otobüsleri yolcu indirip bindirirken yolun bir şeridini de kapatıyor. Yoğun olan trafik tek şeritten akmaya çalıştığı için daha fazla şişerek E-5 ve Basın Ekspres'e kadar kilometrelerce araç kuyruğu olmasına neden oluyor.
(İHA)
Bitmeyen metro inşaatı trafiği felç etti, kilometrelerce kuyruk oluştu

Ataköy, Araç, Güncel

Kaynak: İHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

16:36  Kahramanmaraş'ın kurtuluşu ne zaman? Kahramanmaraş kurtuluş mücadelesinde yaşanan olayları!
15:29  Milan Juventus maçı ne zaman, saat kaçta Milan Juventus maçı hangi kanalda? Milan Juventus maçı şifresiz mi?
15:18  Hasan Kaçan kimdir? Hasan Kaçan kaç yaşında, nereli?
14:25  Silahşör nasıl yazılır? Silahşor mu, silahşör mü? Silahşör ne demek?
13:48  KORAL nedir? KORAL harp sistemi özellikleri nelerdir?
12.02.2020 18:17:30