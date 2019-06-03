03.06.2019 11:35
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Bitpazarında bayram yoğunluğu

Bitpazarında bayram yoğunluğu Adana'da maddi durumu iyi olmayan vatandaşlar bitpazarından bayramlık alışverişini yapıyorADANA - Adana'da her pazar günü kurulan ve gelir düzeyi düşük vatandaşların alışveriş yaptığı bitpazarında Ramazan Bayramı hareketliliği yaşanıyor.

Bitpazarında bayram yoğunluğu
Adana'da maddi durumu iyi olmayan vatandaşlar bitpazarından bayramlık alışverişini yapıyor
ADANA - Adana'da her pazar günü kurulan ve gelir düzeyi düşük vatandaşların alışveriş yaptığı bitpazarında Ramazan Bayramı hareketliliği yaşanıyor. Kendilerine ve çocuklarına bayramlık almak isteyen vatandaşlar arefe gününde de bitpazarına ilgi gösteriyor.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesine bağlı Kocavezir ile Mirzaçelebi mahalleleri sınırında kurulan ve bir haftasonu geleneğine dönüşen bitpazarı, Ramazan Bayramı öncesi bayramlık alışveriş yapan vatandaşların ilgisini çekiyor. Pazar günleri gece yarısında kurulan bitpazarı, arefe günü dolayısıyla kıyafetlerle doldu, taştı. Gelir düzeyi düşük vatandaşlar da hem kendilerine hem çocuklarına bayramda giyecek almak için bitpazarına ilgi gösterdi.
Torunlarına bayramlık almak için sabahın erken saatlerinde bit pazarına gelen Veysel Zeytun, "Çocuklara, torunlara ucuz bayramlık alışverişi yapmak için geldik. Bitpazarını ucuz olduğu için tercih ediyoruz. Ayakkabı, bluz aldım torunlara. Kendime değil de daha çok torunlar için alışverişe geldim. Burası gelir düzeyi düşük kesim için çok iyi" diye konuştu. Bitpazarında bayram yoğunluğu
Kaynak: İHA
Ramazan Bayramı, Genel