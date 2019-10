Bitpazarında kasetler başa sarılıyor

İZMİR'in Konak ilçesinde kurulan bitpazarında en çok ilgi gören ürünlerin başında nostaljik müzik kasetleri geliyor. Özellikle 80'lerde altın çağını yaşayan kasetler, plak trendinden sonra koleksiyoncuların yeni gözdesi oldu. Üretimi olmayan kasetler, bitpazarında vatandaşlarla buluşurken, satıcı Baysettin Ağdemir (51), en çok ilgiyi arabesk kasetlerin gördüğünü söyledi.

Plakların yerini kopyalanabilir ve kolay taşınabilir bir format olmasının getirdiği avantajla kaset aldı. Walkman öncesi dönemde taşınabilir pilli teyplerle her yerde dinlenebilen kasetler, Walkmanların piyasaya çıkmasıyla birlikte altın çağını yaşadı. CD çıkınca, bu kez kaset gündemden düştü. İleri geri sarma sorunu ortadan kalktı. Şarkılar bir 'tık'la dinlenir oldu. Ancak kaseti başa sarma dönemini bitirmeyenler de var. Müzik kasetleri artık üretilmese de kasetçalarlar günden güne azalsa da İzmir'in Konak ilçesinde pazar günleri kurulan bitpazarındaki bir tezgahta Zeki Müren'den Müslüm Gürses'e, Orhan Gencebay'dan Ferdi Tayfur'a kadar birçok sanatçının kasetleri yer alıyor ve büyük ilgi görüyor. Fiyatları 5- 10 TL arasında değişen kasetlere her hafta yaklaşık 150 adet satılıyor. Satıcı Baysettin Ağdemir, gelişen teknolojiye rağmen insanların kasetten vazgeçmediklerini vurgulayarak "İnsanlar devrin kasetlerini görünce mutlu oluyorlar. Geçmiş dönemlerde tezgaha CD de getirmiştim ancak satılmadı. Evlerinde kasetçalar olmamasına rağmen kaset alan ve saklayan müşterilerim var. Satışlardan son derece memnunum. Günümüzde insanlar farklı şekilde müzik dinliyor olabilirler ancak dönüp dolaşıp yine kaset alıyorlar" dedi.

EN ÇOK ARABESK ALBÜMLER TERCİH EDİLİYOR

Yeni üretim olmaması sebebiyle değiş tokuş ile yeni kaset sahibi olduğunu belirten Baysettin Ağdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tezgahımda 1970'li yıllardan 1990'lı yılların başına kadar olan sürecin en popüler albümleri bulunuyor. Kaset alan müşterilerimizle de irtibatı koparmıyoruz. Birbirimizde olan kasetleri değiştiriyoruz. Koleksiyonerlerle de sık iletişim halindeyiz. O nedenle kaset arayanlar mutlaka yanıma uğruyor."

30 yaşında Mahir Kılgı, şarkılarını kasetten dinlediğinde sesi ve duyguyu daha iyi hissettiğini belirterek, "Başka sistemlerde aynı zevki alamıyorum. Müziği kasetten dinlemenin daha kaliteli olduğunu düşünüyorum. O sebeple her hafta uğrayıp yeni kasetler alıyorum" dedi.

Kılgı, genellikle Zeki Müren ve Müslüm Gürses kaseti aldığını söyledi.