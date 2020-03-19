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Bıttım sabununa talep arttı, vatandaşlar alabilmek için sipariş verip bekliyor

Siirt'te doğal üretilen bıttım sabununa dezenfektan özelliği nedeni ile talep arttı.

19.03.2020 13:56 | Son Güncelleme: 19.03.2020 13:57
Bıttım sabununa talep arttı, vatandaşlar alabilmek için sipariş verip bekliyor
Siirt 'te doğal üretilen bıttım sabununa dezenfektan özelliği nedeni ile talep arttı. Vatandaşlar alabilmek için sipariş verip birkaç gün beklerken sabuna, İstanbul , Bursa , Ankara ve İzmir'den de yoğun talep gösteriliyor.

Siirt'te üretilen doğal bıttım sabunu, dezenfektan özelliği nedeni ile büyükşehirlerden yoğun talep görmeye başladı. Siirt'te sabun evi üreticisi olan Mithat Apari, korona virüs nedeniyle 4 yılda satamadığı sabunları bir hafta içinde tükettiğini ve artan siparişlere yetişemediğini söyledi. Doğal bıttım sabununa talebin yoğun olduğunu belirten Apari, "Korona virüsün Türkiye'mizi etkisi altına alması suretiyle bizim organik doğal olan sabunlarımıza ciddi manada rağbet var. Emin olun şuan bizim 3-4 yıldır satamadığımız sabunları biz bu hafta içerisinde hepsini tükettik. Özellikle sabunlarımız doğal ve organik olma suretiyle büyük bir talep var. Bu antiseptik özelliğe sahip olduğu için koruyucu ve dezenfekte etme özelliğine sahiptir. Çünkü hijyenik bir ortamda yapılıyor doğaldır. Büyük illerden özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli gibi illerden bize rağbet var. Şuan paketlerimiz hazır bulunmakta ve kargolatıp yolluyoruz" dedi. - SİİRT

Kaynak: İHA

Etiketler : İstanbul, Bursa, Siirt, Güncel

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