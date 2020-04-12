Bixby Eklentisi Gear S3 ve Gear Sport için Aktif Hale Geliyor
Birkaç gün önce Samsung şirketinin, eski ses komut asistanı S Voice eklentisini cihazlarında artık kullanmayacağı belirtilmişti.
12.04.2020 16:53 | Son Güncelleme: 12.04.2020 16:53
S Voice Yerini Bixby'e Bırakıyor
Samsung 1 Haziran 2020 itibariyle Gear ve Gear Sports modellerinde S Voice eklentisinin kullanımını durduracağını açıkladı. S Voice yerine kullanılacak olan Bixby eklentisi için henüz akıllı telefon ve tabletlerle uyumlu olacağı şekilde bir çalışma gerçekleştirildiği açıklanmadı. Ancak Bixby eklentisinin Gear S3 ve Gear Sport model saatlerde yazılım güncellemesiyle aktif hale getirileceği belirtiliyor. Galaxy Watch ve Galaxy Watch Active saatleri Bixby eklentisiyle birlikte satışa sunulmuştu. Bundan sonraki süreçte piyasaya sürülecek olan bütün akıllı saatlerde ise artık Bixby eklentisinin kullanılacağı söyleniyor.
Kaynak: Tamindir