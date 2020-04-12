Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bixby Eklentisi Gear S3 ve Gear Sport için Aktif Hale Geliyor

Birkaç gün önce Samsung şirketinin, eski ses komut asistanı S Voice eklentisini cihazlarında artık kullanmayacağı belirtilmişti.

12.04.2020 16:53 | Son Güncelleme: 12.04.2020 16:53
Bixby Eklentisi Gear S3 ve Gear Sport için Aktif Hale Geliyor
Birkaç gün önce Samsung şirketinin, eski ses komut asistanı S Voice eklentisini cihazlarında artık kullanmayacağı belirtilmişti. Sesli komutlara yanıt olarak işlemlerin yapılmasını kolaylaştıran S Voice, 2018 yılında sesli komut sistemi Bixby'nin piyasaya sunulmasının ardından kullanımdan yavaş yavaş kaldırılmaya başlandı. 1 Haziran 2020 itibariyle S Voice eklentisinin durdurulacağını belirten Samsung, Gear S3 ve Gear Sport akıllı saatlerinin Bixby eklentisiyle değiştirileceğini belirtti. 2016 yılında piyasaya sürülen iki Gear S3 model saat, S Voice eklentisiyle birlikte sunulmuştu. S Voice eklentisi sayesinde kullanıcılar hatırlatıcı kaydetmek, alarm kurmak, bazı programları yönetmek gibi işlemleri gerçekleştirebiliyordu. 2017 yılında piyasaya sürülen Gear Sport model saatlerde de S Voice eklentisi kullanılmıştı.

S Voice Yerini Bixby'e Bırakıyor

Samsung 1 Haziran 2020 itibariyle Gear ve Gear Sports modellerinde S Voice eklentisinin kullanımını durduracağını açıkladı. S Voice yerine kullanılacak olan Bixby eklentisi için henüz akıllı telefon ve tabletlerle uyumlu olacağı şekilde bir çalışma gerçekleştirildiği açıklanmadı. Ancak Bixby eklentisinin Gear S3 ve Gear Sport model saatlerde yazılım güncellemesiyle aktif hale getirileceği belirtiliyor. Galaxy Watch ve Galaxy Watch Active saatleri Bixby eklentisiyle birlikte satışa sunulmuştu. Bundan sonraki süreçte piyasaya sürülecek olan bütün akıllı saatlerde ise artık Bixby eklentisinin kullanılacağı söyleniyor.

Kaynak: Tamindir

Etiketler: Samsung, Teknoloji
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Teknoloji Manşet

Haberler

Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Arda Turan’ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim Haberler
Arda Turan'ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim
Dr. Ahmet Faruk Yağcı: Korona bayramda gündemimizden çıkmış olur Haberler
Dr. Ahmet Faruk Yağcı: Korona bayramda gündemimizden çıkmış olur
Neymar’ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor Haberler
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu Haberler
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu
Tüm Türkiye’ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haberler
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
Soylu’nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan’ı rahatsız etti Haberler
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti
Salgın ABD’de hız kesmiyor! Bin 831 kişi daha hayatını kaybetti Haberler
Salgın ABD'de hız kesmiyor! Bin 831 kişi daha hayatını kaybetti
Haberler ›› Teknoloji ››Bixby Eklentisi Gear S3 ve Gear Sport için Aktif Hale Geliyor - Haberler

Son Dakika Teknoloji Haberleri

17:20: Öğrenciler maske üretimine başladı - Haberler 17:10: Mustafa dede "evde kalan" komşuları için ud çalıp türkü söylüyor - Haberler 17:07: Kilis'te 16 adet mayın bulundu - Haberler 17:06: Ardahan'da orman yangını kontrol altına alındı - Haberler 17:03: TBMM Genel Kurulu'nda infaz görüşmeleri sürüyor - Haberler 16:47: Tekirdağ'da hırsızlar, köpekleri kemikle besleyip 20 koyunu çaldılar - Haberler 14:06: Selin hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu