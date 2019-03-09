Bıyık'a Sırasöğütler'de Coşkulu Karşılama

Cumhur İttifakı AK Parti Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, Darıca'nın bütün mahallelerinde kalabalık kitle toplantıları düzenleyerek mahalle esnafıyla bir araya geliyor. "Darıca Adayıyla Buluşuyor" programları kapsamında her mahallede düğün salonlarında bölge esnafıyla buluşan Bıyık, seçim beyannamesindeki projelerini anlatarak destek istiyor.

SİZİ BAŞKAN YAPACAĞIZ

Doğanlar Düğün Salonu'nda mahalle esnafıyla bir araya gelen Bıyık, meşaleler ve sloganlarla karşılandı. Oldukça yoğun bir katılımın olduğu toplantıda Bıyık'a bir de sürpriz yapıldı. Partililer ve mahalleli gençler salonda büyük bir pankart asarak Bıyık'a destek oldular. Sık sık alkışlar ve sloganlarla Bıyık'a destek veren Sırasöğütler Mahallesi sakinleri Cumhur İttifakı'na tam destek vereceklerini belirttiler. Toplantıya AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay ve meclis üyesi adayları da katıldı.

SIRASÖĞÜTLER'E BÜYÜK YATIRIMLAR

Muzaffer Bıyık, yaptığı konuşmada seçim beyannamesinde yer alan projeleri slayt eşliğinde sundu. Sırasöğütler Mahallesi'ne bugüne kadar çok önemli hizmetler yapıldığını ifade eden Bıyık, yeni dönemde de yatırımların devam edeceğini söyledi. Bıyık, "AK Parti olarak Sırasöğütler'e birçok önemli hizmet yaptık. En büyük yatırımlardan biri de tren istasyonu durağı oldu. Seçim beyannamemizde hem Sırasöğütler hem de bütün Darıca için birçok önemli proje hazırladık. Sırasöğütler dalçıkta yeni bir düzenleme yaparak trafik sıkışıklığını gidereceğiz.

KÜLTÜR SANAT VE SPOR KURSLARI

Sanayi Caddesi'nden yeni bir Gebze bağlantısını planlara işleyeceğiz. 60. yıl okulunun orada öğrencilerimiz için bir üstgeçit yapacağız. Sırasöğütler'e yeni bir spor salonu yapıyoruz. Kapalı pazar için de çalışma yapacağız. Eğitim konusunda da önemli yatırımlar devam ediyor. Lise okulu inşaatı devam ediyor. Mahalle konağı yaparak içerisinde çocuk kreşleri, anneler için el beceri kursları, gençler için kültür sanat ve spor kursları düzenleyeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler