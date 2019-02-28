Bıyık Direksiyona Geçti, Projeleri Anlattı

AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, Cumhur İttifakı AK Parti Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık ile birlikte Darıca'da seçim çalışmalarına katıldı. Gün boyu Darıca'da bir dizi temaslarda bulunan Çakır ve Bıyık, Darıcalılarla bir araya geldi. Ev ve esnaf ziyaretleri yapan Çakır ve Bıyık, ayrıca hasta ve taziye ziyaretlerinde de bulundu. Direksiyona geçerek aracı da kendi kullanan başkan adayı Bıyık, askeri alanda yapılacak çalışmalar hakkında Milletvekili Sami Çakır'a bilgiler verdi.

SEÇİM ARACIYLA GEZDİRDİ

AK Parti Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, Kocaeli Milletvekili Sami Çakır'ı askeri alanda gezdirerek yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Seçim aracıyla gezilirken aracı da Bıyık'ın kendisi kullandı. Büyükşehir tarafından askeri alanda yapılan çalışmaları bizzat gezdiren Bıyık, yapılan çalışmaları da anlattı. Askeri alanı yakından inceleyen Milletvekili Çakır da çalışmaları çok beğendiğini ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti.

ASKERİ ALAN HALKA AÇILACAK

Seçim beyannamesinde askeri alanda yapılacak çalışmalar hakkında da milletvekili Çakır'a bilgiler veren Bıyık, "askeri alanda gençlik kampı, kadınlar için sosyal tesisler, izcilik ve okçuluk kulüpleri, macera parkı, kadınlar için özel plaj, yine normal plajlar, yürüyüş ve bisiklet yolları ile sıcak ve soğuk piknik alanları ile sosyal donatı alanları yer alacak. Büyükşehir belediyemiz hummalı bir çalışma yürütüyor. Önümüzdeki yaz halkın hizmetine açılacak. Darıca için çok önemli bir yer alan askeri alan tamamen halka açılacak" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler