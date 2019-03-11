Bıyık, "Omuz omuza çalışmayı sürdüreceğiz"

Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, "31 Mart'ta kazanan Bağlarbaşı olacak, Darıca olacak, Türkiye olacak" dedi

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala AK Parti Darıca İlçe Teşkilatı temposunu daha da arttırdı. Mahallelerde seçim irtibat büroları açan AK Parti Darıca İlçe Teşkilatı'nın Bağlarbaşı Mahallesi seçim irtibat bürosunun açılışı hafta sonu gerçekleşti. Açılışta konuşan İlçe Başkanı Ufuk Acay, "Bütün kadrolarımızla gece gündüz çalışarak Cumhur İttifakı adayımız Muzaffer Bıyık'ı başkan yapacağız. Bağlarbaşı Mahallemiz Cumhurbaşkanımıza en güçlü desteği verdiğimiz mahallelerden biri olacak" dedi.

BIYIK, "DURMADAN ÇALIŞACAĞIZ"

Cumhur İttifakı AK Parti Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık da konuşmasında birlik beraberlik mesajları verdi. Bıyık, "Bağlarbaşı Mahallemiz girdiğimiz her seçimde bize hep omuz vemiş ve destek olmuştur. 31 Mart'ta Bağlarbaşı'nda yine kazanan hizmet olacak. Kazanan Bağlarbaşı ve Darıca olacak. Vakit vatandaşlarımızın gönlüne girme vakti. Teşkilatlarımız yıllardır başarıyla çalışıyor.

ZAFERLE ÇIKACAĞIZ

31 Mart seçimlerinden AK Parti'nin ve Cumhur İttifakının zaferiyle çıkacağız. Bir oyla seçimi kazanacakmışız gibi 31 Mart akşamına kadar durmadan, yılmadan, usanmadan koşacağız. Bize düşen Cumhur İttifakının bu bölgede oyunu yükseltmektir. Kapı kapı dolaşacağız destek isteyeceğiz. Darıca halkı her zaman bize gönlünü açtı ve sandıkta destek verdi. Bu desteye layık olmak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler