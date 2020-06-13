"Biyoenerji seansları" düzenleyerek dolandırıcılık yaptığı öne sürülen iki kişi tutuklandı

İzmir'in Torbalı ilçesinde, lüks villalarda "bioenerji seansları" düzenleyerek dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 4 şüpheliden ikisi tutuklandı.

13.06.2020 21:22 | Son Güncelleme: 13.06.2020 22:08
İzmir'in Torbalı ilçesinde, lüks villalarda "bioenerji seansları" düzenleyerek dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 4 şüpheliden ikisi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede kiraladıkları lüks villalarda bioenerji seansları düzenleyerek hastalıkları iyileştirdiklerini iddia eden ve kişilerin dini inanç ve duygularını istismar ettikleri belirlenen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, 3'ü kadın 4 şüpheli gözaltına alındı.
Şahısların ev ve araçlarında aramalar yapıldı. Dijital ve basılı dökümanlara el kondu.
Jandarmadaki işlemlerin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan İ.O. ile S.Ş. tutuklandı. N.K. ve A.E ise sorgularının ardından serbest bırakıldı. ’Biyoenerji seansları’ düzenleyerek dolandırıcılık yaptığı öne sürülen iki kişi tutuklandı

Kaynak: AA

Etiketler: Torbalı, İzmir, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

AK Partili Metiner’den ’Gökçek neden görevden alındı?’ sorusuna bomba yanıt: Parsel parsel sattı Haber
AK Partili Metiner'den "Gökçek neden görevden alındı?" sorusuna bomba yanıt: Parsel parsel sattı
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı Haber
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı
Sağlık Bakanı, vaka sayısındaki artıştan dolayı tek cümleyle sitem etti Haber
Sağlık Bakanı, vaka sayısındaki artıştan dolayı tek cümleyle sitem etti
Kocaeli’de eylem ve etkinlik için giriş çıkışlar 15 gün süreyle yasaklandı Haber
Kocaeli'de eylem ve etkinlik için giriş çıkışlar 15 gün süreyle yasaklandı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü artışa geçen vakaları değerlendirdi: Hiçbirimiz güvende değiliz Haber
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü artışa geçen vakaları değerlendirdi: Hiçbirimiz güvende değiliz
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi Haber
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi
Bu kadar da vicdansızlık olmaz! 8 yaşındaki kızı papağanın kaçmasına sebep oldu diye öldürdüler Haber
Bu kadar da vicdansızlık olmaz! 8 yaşındaki kızı papağanın kaçmasına sebep oldu diye öldürdüler
İç Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner vaka artışının sorumlularını açıkladı: Süper bulaştırıcılar Haber
İç Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner vaka artışının sorumlularını açıkladı: Süper bulaştırıcılar
Haberler››Güncel››'Biyoenerji seansları' düzenleyerek dolandırıcılık yaptığı öne sürülen iki kişi tutuklandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

22:14: İsrail Başbakanı Netanyahu'nun 3 korumasının korona virüs testi pozitif çıktı - Haber 22:13: Aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Haber 22:12: Doğubayazıt'ta silahlı saldırı: 1 ölü - Haber 22:11: Kahramanmaraş'ta 7 kişilik tehlikeli motosiklet yolculuğu - Haber 22:08: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü artışa geçen vakaları değerlendirdi: Hiçbirimiz güvende değiliz - Haber 21:54: Türkiye Ermenileri Patriği'nden Ayasofya'da ibadet etme talebi geldi - Haber 21:35: AK Partili Metiner'den "Gökçek neden görevden alındı?" sorusuna bomba yanıt: Parsel parsel sattı - Haber 17:43: Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı - Haberler 15:30: Bu kadar da vicdansızlık olmaz! 8 yaşındaki kızı papağanın kaçmasına sebep oldu diye öldürdüler - Haberler