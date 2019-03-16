Biyokütle Enerji Santralinde Yürütmeyi Durdurma Kararı

Kaynak: DHA

Bursa'nın Büyükorhan ilçesine bağlı Karaağız köyüne yapılması planlanan biyokütle enerji santralinin inşaatının ve faaliyete geçmesinin iptali ile ilgili Bursa İdare Mahkemeleri'nde açılan davalardan biri sonuçlandı. Bursa İdare Mahkemesi, Bursa İl Toprak Koruma Kurulu'nun santralin kurulması için tarım arazilerinin tarım dışı amaçlı kullanılmasına onay veren kararını oybirliğiyle durdurdu. Bursa Tabip Odası, mücadelelerini yılmadan sürdüren Karaağızlılara Yılın Çevre Ödülü'nü verdi.Büyükorhan ilçesi Karaağız köyünde yapılması planlanan biyokütle enerji santraline karşı çıkan köylüler 24 saat şantiye alanında nöbet tutarak inşaata başlanmasına engel olmaya çalışırken, avukatları aracılığıyla da hukuk mücadelelerini sürdürüyor. Karaağız köyünde biyokütle enerji santralı inşaat çalışmalarına karşı çıkan köylüler yaklaşık 300 gündür şantiye sahasında nöbet tutuyor. Nöbette köylü kadınlar ön saflarda yer alıyor. Köylülerin santral projesine karşı açtığı 3 davadan ilkinde karar çıktı. Bursa İdare Mahkemesi, Toprak Koruma Kurulu'nun santrale onay veren kararıyla ilgili olarak yürütmeyi durdurma kararı verdi.TARIM ARAZİSİ VURGUSUMahkeme kararında, santral kurulmak istenen alanın çevresinde köyün tarım yapılabilen arazilerinin olduğuna dikkat çekerek Karaağız köyündeki tarım arazilerinin kısıtlı oluşundan bahsedildi. Bu nedenle de söz konusu arazilerin tek başına değerlendirilmesinin Toprak Koruma Kanunu'nun kuruluna aykırı olduğu vurgulanan kararda bölgenin ekolojik tarım, organik tarım, iyi tarım sertifikalı üretim ve eko - turizm potansiyeli olduğu anlatıldı. Köydeki kısıtlı su kaynaklarına dikkat çeken mahkemece yöre halkının tek geçim kaynağının tarım ve hayvancılık faaliyetleri olduğu da anımsatıldı. Mahkeme tüm bu ayrıntıların değerlendirilmesinin ve araştırmasının yapılmadığını vurgulayarak söz konusu arazilerin tarım dışına çıkarılma kararının hukuka aykırı olduğunu belirtti. Ayrıca santralin kurulması durumunda kaybedilen tarım alanlarının geri kazanımının mümkün olamayacağını vurgulayan mahkeme, Telafisi güç zararların doğacağı açıktırö ifadelerini kullandı. Bursa Tabip Odası, bu yıl haklı mücadelelerini sürdüren Karaağızlılara Yılın Çevre Ödülü'nü verdi. - Bursa