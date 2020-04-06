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Biyolojik Pasaport Dönemi Salgın Sonrasında Başlayabilir

Kıdemli Avrupa Birliği ve Teknoloji Uzmanı ve Demokrasi 4.0 Düşünce ve Eylem Kuruluşu Kurucusu Kader Sevinç, AB ve dünyada yakın gelecekte gerçekleşmesi beklenen değişimi değerlendirdi.

06.04.2020 16:51 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:51
Biyolojik Pasaport Dönemi Salgın Sonrasında Başlayabilir
Kıdemli Avrupa Birliği ve Teknoloji Uzmanı ve Demokrasi 4.0 Düşünce ve Eylem Kuruluşu Kurucusu Kader Sevinç, AB ve dünyada yakın gelecekte gerçekleşmesi beklenen değişimi değerlendirdi. Corona virüsü salgını nedeniyle ülkelerin sınır geçişlerinde çok daha fazla yaptırım uygulaması beklenirken, Alman bankası biyolojik pasaport önerisinde bulundu. Corona virüsü salgınından en çok etkilenen sektörün turizm olacağını hemen hemen herkes dile getiriyor. Özellikle tatillerini ülke dışında geçirmeyi tercih eden kişiler, Corona virüsü salgını sonrasında hem eskisi gibi ülke dışına çıkmaya istekli olmayacaklardır hem de çıkmak isteseler bile sınır geçişi için çok daha fazla yaptırımla karşılaşacaklardır. Bu durumu göz önüne alan Alman Bankası, kişilerin Corona virüsü geçirip geçirmediğini gösteren bir biyolojik pasaport önerisinde bulundu. Biyolojik pasaport önerisi henüz değerlendirilmeye alınmış bir öneri değil. Kabul edilirse ne gibi sonuçları olabilir, henüz bir öngörü bulunmuyor.

Biyolojik Pasaport Demokratik Sorun Olabilir

Konuyu değerlendiren Kader Sevinç, salgın sonrası bütün dünyada önceliklerin değişeceği yönünde bir tahminleri olduğunu belirtti. Corona virüsü salgını nedeniyle iş hayatının değişmesi, sosyal hayattaki önceliklerin değişmesinde de böyle bir döneme girileceğinin kolaylıkla tahmin edilebileceğini ifade eden Sevinç, uzun süredir gündemde olan ancak bir türlü aksiyon alınmayan hibrit tehditlere karşı çalışmaların başladığını belirtti.

Biyolojik pasaport önerisiyle ilgili olarak ise demokratik açıdan sorun teşkil edebileceğini düşündüğünü ifade eden Kader Sevinç, sadece salgınla mücadele dönümde uygulanmak istese bile biyolojik pasaportun hemen aktif hale getirilmesinin mümkün olmadığını sözlerine ekledi. Kader Sevinç, biyolojik pasaportun aynı zamanda kişisel verileri koruma kanununa da aykırı olduğunu ifade etti. Özellikle ABD'de kişisel verilerin korunmasının oldukça katı olduğunu hatırlatan Sevinç, diğer ülkeler için de biyolojik pasaport uygulamasının sorun teşkil edebileceğini belirtti.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Avrupa Birliği, Kader Sevinç, Koronavirüs, Teknoloji
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